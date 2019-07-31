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شاهد.. "مدني شقراء" و"البلدية" يتفاعلان مع "سبق" ويزيلان خطر حفر "حديقة غسلة"

بعدما هددت سلامة الأطفال ومرتاديها.. والموانع والسياج عالجت وضعها

تفاعل الدفاع المدني بمحافظة شقراء و"البلدية" مع تقرير "سبق" حول خطورة الحفر التي تهدد سلامة الأطفال ومرتادي حديقة مركز غسلة جنوب المحافظة، إذ خاطب الدفاع المدني، البلدية، فور نشر الخبر، مؤكداً على ضرورة علاج الحفر التي تهدد الأرواح والممتلكات، فيما نفذت بلدية شقراء موانع وسياجاً على تلك الحفر من جميع الجهات؛ لحماية الأطفال ومرتادي الحديقة من خطر الوقوع فيها.

وكانت "سبق" نشرت تقريراً مصوراً عن خطورة الحفر بعنوان "شاهد قبل الكارثة.. حفر خطيرة تهدّد الأطفال ومرتادي حديقة بشقراء". وذكرت "سبق " في التقرير أن عدداً من الحفر العميقة وبمساحات كبيرة، ظلت تهدّد مرتادي حديقة مركز غسلة بمحافظة شقراء، بعد أن أُهملت من قِبل الجهة المسؤولة والجهات الرقابية، وتُركت مكشوفة دون أي مبالاة أو اكتراث بأرواح الأبرياء.

وبينت أن أحد مقاولي المباني نفذ عدداً من الحفر العميقة في حديقة مركز غسلة بمحافظة شقراء، مشكلةً خطراً محدقاً بالأطفال ومرتادي الحديقة، إذ يتجاوز عمق الواحدة منها أربعة أمتار، وبمساحات واسعة وكبيرة، دون وضع أي حواجز أو لوحات لمنع سقوط الأطفال ومرتادي الحديقة فيها، على الرغم من خطورتها وملاصقتها لألعاب الأطفال.

وطالب حينها عدد من الأهالي، الجهات المسؤولة، بضرورة وضع علاج عاجل لتلك الحفر التي تهدّد حياتهم وحياة أطفالهم قبل حدوث كارثة، لا قدر الله، مناشدين الجهات الرقابية بتفعيل دورها لدرء تلك المخاطر قبل أن يذهب ضحيتها أحد الأبرياء، متسائلين: "هل ننتظر كارثة لتتحرك تلك الجهات وتقوم بعلاج وضع الحفر بعد فوات الأوان؟!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مدني شقراء" و"البلدية" يتفاعلان مع "سبق" ويزيلان خطر حفر "حديقة غسلة"
سبق

تفاعل الدفاع المدني بمحافظة شقراء و"البلدية" مع تقرير "سبق" حول خطورة الحفر التي تهدد سلامة الأطفال ومرتادي حديقة مركز غسلة جنوب المحافظة، إذ خاطب الدفاع المدني، البلدية، فور نشر الخبر، مؤكداً على ضرورة علاج الحفر التي تهدد الأرواح والممتلكات، فيما نفذت بلدية شقراء موانع وسياجاً على تلك الحفر من جميع الجهات؛ لحماية الأطفال ومرتادي الحديقة من خطر الوقوع فيها.

وكانت "سبق" نشرت تقريراً مصوراً عن خطورة الحفر بعنوان "شاهد قبل الكارثة.. حفر خطيرة تهدّد الأطفال ومرتادي حديقة بشقراء". وذكرت "سبق " في التقرير أن عدداً من الحفر العميقة وبمساحات كبيرة، ظلت تهدّد مرتادي حديقة مركز غسلة بمحافظة شقراء، بعد أن أُهملت من قِبل الجهة المسؤولة والجهات الرقابية، وتُركت مكشوفة دون أي مبالاة أو اكتراث بأرواح الأبرياء.

وبينت أن أحد مقاولي المباني نفذ عدداً من الحفر العميقة في حديقة مركز غسلة بمحافظة شقراء، مشكلةً خطراً محدقاً بالأطفال ومرتادي الحديقة، إذ يتجاوز عمق الواحدة منها أربعة أمتار، وبمساحات واسعة وكبيرة، دون وضع أي حواجز أو لوحات لمنع سقوط الأطفال ومرتادي الحديقة فيها، على الرغم من خطورتها وملاصقتها لألعاب الأطفال.

وطالب حينها عدد من الأهالي، الجهات المسؤولة، بضرورة وضع علاج عاجل لتلك الحفر التي تهدّد حياتهم وحياة أطفالهم قبل حدوث كارثة، لا قدر الله، مناشدين الجهات الرقابية بتفعيل دورها لدرء تلك المخاطر قبل أن يذهب ضحيتها أحد الأبرياء، متسائلين: "هل ننتظر كارثة لتتحرك تلك الجهات وتقوم بعلاج وضع الحفر بعد فوات الأوان؟!".

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
09:53 PM

شاهد.. "مدني شقراء" و"البلدية" يتفاعلان مع "سبق" ويزيلان خطر حفر "حديقة غسلة"

بعدما هددت سلامة الأطفال ومرتاديها.. والموانع والسياج عالجت وضعها

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فلاح الجوفان - شقراء
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تفاعل الدفاع المدني بمحافظة شقراء و"البلدية" مع تقرير "سبق" حول خطورة الحفر التي تهدد سلامة الأطفال ومرتادي حديقة مركز غسلة جنوب المحافظة، إذ خاطب الدفاع المدني، البلدية، فور نشر الخبر، مؤكداً على ضرورة علاج الحفر التي تهدد الأرواح والممتلكات، فيما نفذت بلدية شقراء موانع وسياجاً على تلك الحفر من جميع الجهات؛ لحماية الأطفال ومرتادي الحديقة من خطر الوقوع فيها.

وكانت "سبق" نشرت تقريراً مصوراً عن خطورة الحفر بعنوان "شاهد قبل الكارثة.. حفر خطيرة تهدّد الأطفال ومرتادي حديقة بشقراء". وذكرت "سبق " في التقرير أن عدداً من الحفر العميقة وبمساحات كبيرة، ظلت تهدّد مرتادي حديقة مركز غسلة بمحافظة شقراء، بعد أن أُهملت من قِبل الجهة المسؤولة والجهات الرقابية، وتُركت مكشوفة دون أي مبالاة أو اكتراث بأرواح الأبرياء.

وبينت أن أحد مقاولي المباني نفذ عدداً من الحفر العميقة في حديقة مركز غسلة بمحافظة شقراء، مشكلةً خطراً محدقاً بالأطفال ومرتادي الحديقة، إذ يتجاوز عمق الواحدة منها أربعة أمتار، وبمساحات واسعة وكبيرة، دون وضع أي حواجز أو لوحات لمنع سقوط الأطفال ومرتادي الحديقة فيها، على الرغم من خطورتها وملاصقتها لألعاب الأطفال.

وطالب حينها عدد من الأهالي، الجهات المسؤولة، بضرورة وضع علاج عاجل لتلك الحفر التي تهدّد حياتهم وحياة أطفالهم قبل حدوث كارثة، لا قدر الله، مناشدين الجهات الرقابية بتفعيل دورها لدرء تلك المخاطر قبل أن يذهب ضحيتها أحد الأبرياء، متسائلين: "هل ننتظر كارثة لتتحرك تلك الجهات وتقوم بعلاج وضع الحفر بعد فوات الأوان؟!".

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