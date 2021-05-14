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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وحبونا)، وتستمر حتى الساعة الــ8 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وحبونا)، وتستمر حتى الساعة الــ8 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
10:24 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وحبونا)، وتستمر حتى الساعة الــ8 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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