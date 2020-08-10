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مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ينعى ممرضًا تعرَّض للقتل خلال تأدية عمله

نعى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية (عبدالكريم بن خلف المطيري) إثر تعرُّضه للقتل ظُهر اليوم أثناء تأديته عمله في الرعاية الصحية المنزلية لأحد المستفيدين.

ونوه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالجهود والأعمال المخلصة التي قدمها الأخصائي عبدالكريم المطيري.

وأكد المجمع أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق وضبط الجاني.

وقدَّم مسؤولو مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض تعازيهم لأسرة زميلهم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.


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مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ينعى ممرضًا تعرَّض للقتل خلال تأدية عمله
سبق

نعى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية (عبدالكريم بن خلف المطيري) إثر تعرُّضه للقتل ظُهر اليوم أثناء تأديته عمله في الرعاية الصحية المنزلية لأحد المستفيدين.

ونوه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالجهود والأعمال المخلصة التي قدمها الأخصائي عبدالكريم المطيري.

وأكد المجمع أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق وضبط الجاني.

وقدَّم مسؤولو مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض تعازيهم لأسرة زميلهم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.


10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:55 PM

مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ينعى ممرضًا تعرَّض للقتل خلال تأدية عمله

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
7,540

نعى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية (عبدالكريم بن خلف المطيري) إثر تعرُّضه للقتل ظُهر اليوم أثناء تأديته عمله في الرعاية الصحية المنزلية لأحد المستفيدين.

ونوه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالجهود والأعمال المخلصة التي قدمها الأخصائي عبدالكريم المطيري.

وأكد المجمع أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق وضبط الجاني.

وقدَّم مسؤولو مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض تعازيهم لأسرة زميلهم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.


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