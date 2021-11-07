النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف أكثر من 50 مليون متر مكعب من مخزون السد

لاستقبال أي كميات إضافية من السيول ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلاً بمكتب الوزارة في محافظة بيشة اليوم، بوابات سد الملك فهد في محافظة بيشة لتصريف أكثر من 50 مليون متر مكعب من مخزون السد، وذلك بحضور مدير إدارة التشغيل والصيانة بفرع الوزارة بعسير ورئيس مركز سد الملك فهد ومدير الدفاع المدني ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة ومشرف سدود منطقة عسير.

وأشار إلى أن هدف خفض مخزون السد من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة بالسد، إضافة إلى الإسهام في تلبية احتياجات المزارعين من المياه.

يُذكر أن سد الملك فهد في بيشة يعد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون متر مكعب، ويعد وادي بيشة أحد أكبر الأودية، حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 250 كيلومتراً، وتبلغ مساحة تجميع السيول للسد ما يقارب 7600 كيلومتر مربع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف أكثر من 50 مليون متر مكعب من مخزون السد
سبق

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلاً بمكتب الوزارة في محافظة بيشة اليوم، بوابات سد الملك فهد في محافظة بيشة لتصريف أكثر من 50 مليون متر مكعب من مخزون السد، وذلك بحضور مدير إدارة التشغيل والصيانة بفرع الوزارة بعسير ورئيس مركز سد الملك فهد ومدير الدفاع المدني ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة ومشرف سدود منطقة عسير.

وأشار إلى أن هدف خفض مخزون السد من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة بالسد، إضافة إلى الإسهام في تلبية احتياجات المزارعين من المياه.

يُذكر أن سد الملك فهد في بيشة يعد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون متر مكعب، ويعد وادي بيشة أحد أكبر الأودية، حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 250 كيلومتراً، وتبلغ مساحة تجميع السيول للسد ما يقارب 7600 كيلومتر مربع.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
03:12 PM

فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف أكثر من 50 مليون متر مكعب من مخزون السد

لاستقبال أي كميات إضافية من السيول ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,665

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلاً بمكتب الوزارة في محافظة بيشة اليوم، بوابات سد الملك فهد في محافظة بيشة لتصريف أكثر من 50 مليون متر مكعب من مخزون السد، وذلك بحضور مدير إدارة التشغيل والصيانة بفرع الوزارة بعسير ورئيس مركز سد الملك فهد ومدير الدفاع المدني ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة ومشرف سدود منطقة عسير.

وأشار إلى أن هدف خفض مخزون السد من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة بالسد، إضافة إلى الإسهام في تلبية احتياجات المزارعين من المياه.

يُذكر أن سد الملك فهد في بيشة يعد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون متر مكعب، ويعد وادي بيشة أحد أكبر الأودية، حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 250 كيلومتراً، وتبلغ مساحة تجميع السيول للسد ما يقارب 7600 كيلومتر مربع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,168
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,013
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة