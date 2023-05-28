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أمير عسير: التنسيق الفعال بين البلديات يعزز تكامل الخدمات للمواطنين

التقى المجلس البلدي بالنماص واستعرض مشاريع تحسين المشهد الحضري

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على أن التنسيق المشترك والفعّال بين المجالس البلدية والبلديات بالمنطقة بما يرتقي بالعمل البلدي هو أحد أسباب نجاح المنظومة.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس بلدية النماص وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة واستعراضهم لمشاريع تحسين المشهد الحضري الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بالتراث العمراني وتأهيل النسق العمراني، وأخيراً معالجة التشوه البصري.

ونوه أمير المنطقة بأن هذا التكامل له دور مباشر في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة التنسيق المشترك مع المجتمع المحلي، بما يحقق الصالح العام حضر الاجتماع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

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أمير عسير: التنسيق الفعال بين البلديات يعزز تكامل الخدمات للمواطنين
سبق

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على أن التنسيق المشترك والفعّال بين المجالس البلدية والبلديات بالمنطقة بما يرتقي بالعمل البلدي هو أحد أسباب نجاح المنظومة.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس بلدية النماص وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة واستعراضهم لمشاريع تحسين المشهد الحضري الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بالتراث العمراني وتأهيل النسق العمراني، وأخيراً معالجة التشوه البصري.

ونوه أمير المنطقة بأن هذا التكامل له دور مباشر في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة التنسيق المشترك مع المجتمع المحلي، بما يحقق الصالح العام حضر الاجتماع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
02:32 PM

أمير عسير: التنسيق الفعال بين البلديات يعزز تكامل الخدمات للمواطنين

التقى المجلس البلدي بالنماص واستعرض مشاريع تحسين المشهد الحضري

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على أن التنسيق المشترك والفعّال بين المجالس البلدية والبلديات بالمنطقة بما يرتقي بالعمل البلدي هو أحد أسباب نجاح المنظومة.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس بلدية النماص وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة واستعراضهم لمشاريع تحسين المشهد الحضري الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بالتراث العمراني وتأهيل النسق العمراني، وأخيراً معالجة التشوه البصري.

ونوه أمير المنطقة بأن هذا التكامل له دور مباشر في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة التنسيق المشترك مع المجتمع المحلي، بما يحقق الصالح العام حضر الاجتماع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

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