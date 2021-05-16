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100 ألف سعودي فوق السحاب في "ليلة السفر للخارج".. وهذه وجهاتهم

ينطلقون من 9 مطارات دولية

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء استعداد مطارات المملكة لاستقبال المسافرين إلى الخارج بعد منتصف هذه الليلة، حيث الموعد المقرر لبدء سريان السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن وفق الضوابط والاشتراطات الصحية.

واكد الرؤساء تسجيل 385 رحلة تنطلق من 9 مطارات دولية في المملكة، من أبرزها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك خالد الدولي الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 66 رحلة، بالإضافة إلى المطارات الأخرى وفق الخطط التشغيلية ووفقاً للإجراءات الصحية الخاصة لتسهيل عملية سفر المواطنين، لذا ستخضع جميع المرافق المرتبطة والقوى البشرية العاملة فيها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة.

وبين الرؤساء أن على المسافرين غير السعوديين التزامهم بجميع الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم في مطاراتنا استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصنين.

من جانبه أوضح المتخصص في شؤون الطيران والسفر نواف الطحيني أن أغلب المسافرين ينطلقون إلى القاهرة ودبي وإسطنبول ونيويورك وواشنطن.

وشدد الطحيني على المسافرين بالتأكد من تحديث تطبيق توكلنا لأنه لا يمكن الدخول لصالات المطارات إلا بالتطبيق وأن يكون محدثًا ولن يسمح بدخول أي مسافر دون التطبيق، كما لن يسمح بدخول المرافقين إلا لأصحاب الهمم.

ولفت الطحيني إلى أنه يجب على كل مسافر أن يراجع وبدقة شروط السفر لكل شركة وليس فقط لكل دولة، فالشركات لها سياسات مختلفة في الطيران وفي كثير من الأحيان تضع شركة شروطًا تختلف عن شركة أخرى.

وبين الطحيني أن هناك العديد من أنواع طائرات الركاب ومنها الإيرباص إيه"320-200" و"إيه 321" و"إيه 320" و"إيه 321 نيو" و"إيه 321XLR"و"إيه 330-343" "إيه 330 -300" ومن البوينج "777-200ER" و"777-300ER" و"787-9" و"787 -10" بمتوسط للسعة المقعدية 260 راكبًا للطائرة فإن إجمالي متوسط المسافرين السعوديين 100 ألف مسافر تقريبًا.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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100 ألف سعودي فوق السحاب في "ليلة السفر للخارج".. وهذه وجهاتهم
سبق

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء استعداد مطارات المملكة لاستقبال المسافرين إلى الخارج بعد منتصف هذه الليلة، حيث الموعد المقرر لبدء سريان السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن وفق الضوابط والاشتراطات الصحية.

واكد الرؤساء تسجيل 385 رحلة تنطلق من 9 مطارات دولية في المملكة، من أبرزها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك خالد الدولي الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 66 رحلة، بالإضافة إلى المطارات الأخرى وفق الخطط التشغيلية ووفقاً للإجراءات الصحية الخاصة لتسهيل عملية سفر المواطنين، لذا ستخضع جميع المرافق المرتبطة والقوى البشرية العاملة فيها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة.

وبين الرؤساء أن على المسافرين غير السعوديين التزامهم بجميع الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم في مطاراتنا استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصنين.

من جانبه أوضح المتخصص في شؤون الطيران والسفر نواف الطحيني أن أغلب المسافرين ينطلقون إلى القاهرة ودبي وإسطنبول ونيويورك وواشنطن.

وشدد الطحيني على المسافرين بالتأكد من تحديث تطبيق توكلنا لأنه لا يمكن الدخول لصالات المطارات إلا بالتطبيق وأن يكون محدثًا ولن يسمح بدخول أي مسافر دون التطبيق، كما لن يسمح بدخول المرافقين إلا لأصحاب الهمم.

ولفت الطحيني إلى أنه يجب على كل مسافر أن يراجع وبدقة شروط السفر لكل شركة وليس فقط لكل دولة، فالشركات لها سياسات مختلفة في الطيران وفي كثير من الأحيان تضع شركة شروطًا تختلف عن شركة أخرى.

وبين الطحيني أن هناك العديد من أنواع طائرات الركاب ومنها الإيرباص إيه"320-200" و"إيه 321" و"إيه 320" و"إيه 321 نيو" و"إيه 321XLR"و"إيه 330-343" "إيه 330 -300" ومن البوينج "777-200ER" و"777-300ER" و"787-9" و"787 -10" بمتوسط للسعة المقعدية 260 راكبًا للطائرة فإن إجمالي متوسط المسافرين السعوديين 100 ألف مسافر تقريبًا.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
07:56 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
10:09 PM

100 ألف سعودي فوق السحاب في "ليلة السفر للخارج".. وهذه وجهاتهم

ينطلقون من 9 مطارات دولية

A A A
خالد خليل - الرياض
12
18,021

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء استعداد مطارات المملكة لاستقبال المسافرين إلى الخارج بعد منتصف هذه الليلة، حيث الموعد المقرر لبدء سريان السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن وفق الضوابط والاشتراطات الصحية.

واكد الرؤساء تسجيل 385 رحلة تنطلق من 9 مطارات دولية في المملكة، من أبرزها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك خالد الدولي الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 66 رحلة، بالإضافة إلى المطارات الأخرى وفق الخطط التشغيلية ووفقاً للإجراءات الصحية الخاصة لتسهيل عملية سفر المواطنين، لذا ستخضع جميع المرافق المرتبطة والقوى البشرية العاملة فيها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة.

وبين الرؤساء أن على المسافرين غير السعوديين التزامهم بجميع الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم في مطاراتنا استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصنين.

من جانبه أوضح المتخصص في شؤون الطيران والسفر نواف الطحيني أن أغلب المسافرين ينطلقون إلى القاهرة ودبي وإسطنبول ونيويورك وواشنطن.

وشدد الطحيني على المسافرين بالتأكد من تحديث تطبيق توكلنا لأنه لا يمكن الدخول لصالات المطارات إلا بالتطبيق وأن يكون محدثًا ولن يسمح بدخول أي مسافر دون التطبيق، كما لن يسمح بدخول المرافقين إلا لأصحاب الهمم.

ولفت الطحيني إلى أنه يجب على كل مسافر أن يراجع وبدقة شروط السفر لكل شركة وليس فقط لكل دولة، فالشركات لها سياسات مختلفة في الطيران وفي كثير من الأحيان تضع شركة شروطًا تختلف عن شركة أخرى.

وبين الطحيني أن هناك العديد من أنواع طائرات الركاب ومنها الإيرباص إيه"320-200" و"إيه 321" و"إيه 320" و"إيه 321 نيو" و"إيه 321XLR"و"إيه 330-343" "إيه 330 -300" ومن البوينج "777-200ER" و"777-300ER" و"787-9" و"787 -10" بمتوسط للسعة المقعدية 260 راكبًا للطائرة فإن إجمالي متوسط المسافرين السعوديين 100 ألف مسافر تقريبًا.

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