بعد صمت ونصح وتأخير .. كيف قابل آباء تعامل إدارات تعليم شمال الرياض مع البرد؟!

درجات الحرارة تلامس الصفر وتفويض قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وتباين

رصدت "سبق"، موقف إدارات التعليم في المحافظات شمال منطقة الرياض من موجة البرد التي تمر بالمنطقة هذا الأسبوع، وسط استياء أولياء أمور الطلاب والطالبات من موقف أغلب تلك الإدارات من موجة البرد التي تعد الأشد خلال العام الحالي، مؤكدين أن أغلب الإدارات اكتفت بالنصح بارتداء الملابس الشتوية، وتفويض قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي، الذي لا تتجاوز مدته ١٥ دقيقة.

فيما طال النقد الشديد في وسائل التواصل، إدارة التعليم بمحافظة المجمعة التي لم تتطرق للتعليق على موجة البرد التي تمر بالمنطقة، متذمرين من صمت الإدارة المطبق؛ وكأن الأمر لا يعنيها.

تفصيلا؛ رصدت "سبق" موقف إدارات التعليم في محافظات شمال منطقة الرياض من موجة البرد التي تمر بالمنطقة هذا الأسبوع، إذ بادرت إدارة التعليم في محافظة الزلفي وإدارة التعليم في محافظة الغاط بالإعلان عبر حسابيهما في "تويتر" عن تأجيل الدراسة إلى الساعة الـ ٨ صباحاً اعتباراً من اليوم الأحد حتى نهاية الأسبوع مع إلغاء الاصطفاف الصباحي، وسط إشادة من أولياء أمور الطلاب والطالبات بهذا القرار الذي وصفوه بأنه يصب في مصلحة الطلاب والطالبات ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.

فيما التزمت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة الصمت عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ولم تتطرق لموجة البرد بأيّ تعليق رغم مناشدات أولياء الأمور لها عبر وسائل التواصل بالتأجيل والتفاعل مع موجة البرد؛ ما حدا بأولياء الأمور إنشاء هاشتاق (أخروا الدراسة في المجمعة)، وقالوا خلاله رغم مناشدتنا للإدارة بالتأجيل أو التفاعل إلا أن الإدارة "على وضع الصامت "، وكأن الأمر لا يعنيها.

وأكّد المواطن عبدالله البرغش؛ عبر تغريدة له، أن درجة الحرارة في المجمعة ستلامس الصفر، متسائلاً عن الضرر الحاصل لو تم تأخير الدراسة ساعة واحدة حتى يتحسّن الطقس؟! فيما قالت "مرام"؛ عبر تغريدة لها: "إدارات التعليم أجلت الدوام مشكورة، ما عدا إدارة تعليم المجمعة "نايمة في العسل".

من جانبها، اكتفت إدارات التعليم بمحافظات: شقراء والدوادمي وعفيف والقويعية، والمحافظات التي تتبع إدارة تعليم الرياض (المزاحمية وضرما وحريملاء وثادق ورماح) بالنصح بلبس ملابس شتوية وتفويض قادة وقائدات المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي الذي لا تتجاوز مدته ١٥ دقيقة، إضافة إلى نصح أولياء الامور باتخاذ القرار المناسب لأبنائهم.

هذه المواقف من تلك الإدارات من موجة البرد التي تعد الأشد طيلة العام قُوبلت باستياء أولياء الأمور وتذمرهم، حيث قال بعضهم: "هل نصحنا بالعناية بملابس أولادنا يحتاج لقرار من إدارات التعليم؟ وهل تفويض قائد المدرسة بإلغاء الاصطفاف الصباحي الذي لا تتجاوز مدته ١٥ دقيقة سيحمي أطفالنا من الساعات الأولى من البرد القارس؟!".

وأضافوا: "لا حاجة لأن تنصحنا بعض الإدارات باتخاذ القرار المناسب لأبنائنا؛ لأننا نعلم أن قرار دراسة أبنائنا بأيدينا، لكن مَن سيعوّض أبناءنا الدروس التي فاتتهم حال غيابهم أو تأخرهم إذا لم تؤخّر الدراسة على جميع طلاب المدرسة؟!".

وتابعوا: "الأمر المستغرب أن إدارة تعليم المجمعة تلتزم الصمت وعدم التعليق على موجة البرد بأيّ تعليق، بينما إدارتا التعليم في محافظتَي الزلفي والغاط تتفاعلان مشكورتين وتعلنان إلغاء الاصطفاف الصباحي وتأجيل الدراسة حتى الساعة الـ ٨ صباحاً، رغم أن المسافة بين محافظة المجمعة وبين المحافظتيْن لا تتجاوز ٧٠ كلم؛ بل بعض مدارس محافظة المجمعة لا يفصله عن مدارس محافظتَي الزلفي والغاط سوى عدة كيلو مترات قليلة!".