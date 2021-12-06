رئيس الهيئات يطلق الحملة التوعوية للتحذير من السحر والشعوذة ومدعي الرُّقية

تحت شعار "إن الله لا يصلح عمل المفسدين".. للتوعية بالمخالفات الشرعية في العقيدة

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بديوان الرئاسة، الحملة التوعوية "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" التي تنظمها الرئاسة العامة للتحذير من السحر والشعوذة والكهانة ومُدَّعي الرقية.

وأوضح الرئيس العام خلال إطلاق الحملة أن من مسؤوليات الرئاسة العامة واختصاصاتها؛ التوعية للمجتمع بأفراده ومؤسساته للتعامل مع المخالفات الشرعية في العقيدة.

وأضاف أن من الأضرار الثابتة، خطر السحر والسحرة، والكهان والعرافين، ومدعي الرقية الشرعية، والذين يتخوضون فيما ليس لهم به علم، مبيناً أن الله -سبحانه وتعالى- لا يصلح عمل المفسد الذي يحاول إفساد دين الناس ودنياهم، ومن أخطر هؤلاء المفسدون السحرة والكهنة والدجالون ومن سار على طريقتهم.

وأكد الدكتور "السند"، حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تتابع مبادراتها وأعمالها التوعوية النافعة المؤثرة، حيث تأتي هذه الحملة امتداداً لحملات الرئاسة التوعوية في مختلف المجالات العقدية والفكرية والأخلاقية، وتنفذها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لتوعية مختلف شرائح المجتمع لتحقيق العقيدة الصحيحة، وإقامة الشعائر الإسلامية وإشاعة الأخلاق الحسنة.