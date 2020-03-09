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"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة، تختص بتجارة الإطارات وقِطَع غيار السيارات بمدينة الدمام؛ وذلك بعد صدور حكم، يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك بحيازة وعرض 200 إطار سيارات مستخدم ومنتهي الصلاحية، يشكِّل استعمالها خطرًا على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة خمسة عشر يومًا، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق السعودية، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار مكافحة الغش التجاري الإطارات قطع غيار السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية
سبق

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة، تختص بتجارة الإطارات وقِطَع غيار السيارات بمدينة الدمام؛ وذلك بعد صدور حكم، يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك بحيازة وعرض 200 إطار سيارات مستخدم ومنتهي الصلاحية، يشكِّل استعمالها خطرًا على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة خمسة عشر يومًا، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق السعودية، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:13 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:40 PM

"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة، تختص بتجارة الإطارات وقِطَع غيار السيارات بمدينة الدمام؛ وذلك بعد صدور حكم، يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك بحيازة وعرض 200 إطار سيارات مستخدم ومنتهي الصلاحية، يشكِّل استعمالها خطرًا على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة خمسة عشر يومًا، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق السعودية، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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