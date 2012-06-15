"كشافة الأفلاج" تستضيف دراسة مفوض تنمية القيادات الكشفية غدًا

بمشاركة 49 دارسًا.. وتستمر حتى السابع عشر من شوال بـ"بيت الطالب"

يستضيف مكتب رواد كشافة محافظة الأفلاج غدًا الأحد، بمشاركة 49 دارسًا من مختلف القطاعات، دراسة مفوض تنمية القيادات التي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية، حيث ستستمر الدراسة التي ستقام في بيت الطالب حتى السابع عشر من هذا الشهر.

وأوضح المشرف على الدراسة الدكتور صالج بن رجاء الحربي، أن الهدف الاستراتيجي من الدراسة أن ينفذ المتدرب سياسة تنمية القيادات في قطاعه ويفعلها بالأسلوب الأمثل ، حيث يتوقع في نهاية الدراسة أن يكون كل متدرب قادراً على أن يصف دور مفوض تنمية القيادات ويحدد احتياجه ، ويحلل سياسة تنمية القيادات في الجمعية، ويشرح الاتجاهات الحديثة في التدريب ويطبق مهارات العلاقات الإنسانية في التدريب، ويحدد الاحتياجات التدريبية بدقة وكفاءة ومعرفة طرق إباعها ، بالإضافة الى القدرة على تصميم البرامج التدريبية بأسلوب علمي ، وممارسة أسس الاتصال الفعالة لتنمية الموارد البشرية ، وأن يقوّم البرامج التدريبية بأسلوب علمي ، ويحلل البيانات ويعد التقارير بطريقة صحيحة .

من جهته أفاد قائد الدراسة الدكتور عبدالله بن سفر الغامدي أن محتوى الدراسة يتضمن عددا من الجلسات التدريبية النظرية والعملية؛ ومن أهمها دور مفوض تنمية القيادات واحتياجاته ، وسياسة تنمية القيادات (الراشدون في الكشفية) تحليل ودراسة ، والاتجاهات الحديثة في التدريب ومهارات العلاقات الإنسانية والاحتياجات التدريبية، وتصميم البرامج التدريبية (نماذج وتطبيقات) ، والسياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار، بالإضافة الى أسس الاتصال وتنمية الموارد البشرية ، وتقويم البرامج التدريبية وإعداد التقارير والتحليل الإحصائي .

وأشار الغامدي إلى أن كل متدرب مطالب بإعداد مشروعين شخصيين يختارهما من بين تحديد الاحتياجات التدريبية في قطاعه ، أو تصميم برنامج تدريبي لدراسة تأهيلية ، أو هيئة التدريب (الاختيار، الدعم ، التقويم) أو عن البيئة التدريبية الواقع والمأمول ، أو عرض تجارب تدريبية رائدة أو أساليب تحفيز الآخرين نحو التدريب .