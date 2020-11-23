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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة يفتتح توسعة مشاريع تخصصية في مدينة الملك فهد الطبية

شملت وحدة المناظير والعناية المركزة ومستشفى التأهيل الطبي

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عددًا من مشاريع التوسعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة الملك فهد الطبية شملت مشروع وحدة المناظير، والعناية المركزة، ومستشفى التأهيل الطبي، وجهاز الأشعة البوزيتروني PET CT .

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى الدكتور فهد الغفيلي، أن توسعة هذه المشاريع تؤكد الحاجة لتقديم

خدمات الرعاية الصحية التخصصية في المدينة الطبية للمواطنين، مشيراً إلى أهمية إنجاز هذه المشاريع بدقة واحتراز عالٍ لتطبيق إجراءات الوقاية من العدوى، في الوقت الذي يصادف فيه العالم جائحة كورونا.

وشملت المشاريع توسعة أسرّة العناية المركزة بـ 18 سريرًا للكبار ركزت تصاميمها على البيئة الاستشفائية للمرضى من حيث التعرض


للشمس، وانخفاض مستوى الضوضاء والإنارة التي تساعد على تحسين الخدمة والحالة النفسية للمرضى، وتوسعة وحدة المناظير بسبع

غرف متخصصة ووحدة تعقيم وغرف عزل لتقديم خدمات الحالات المعقدة من الجراحة والأورام وغيرها، إضافة إلى وحدة المناظير العلاجية

التداخلية، ومناظير الأشعة الصوتية لأورام الجهاز الهضمي، وأشعة "الفيبرو سكان" لأمراض الكبد، لتصل عدد الحالات إلى 60 حالة يومياً.

وأُضيف 40 سريراً في مستشفى التأهيل الطبي، وغرف محاكاة القيادة الآمنة وأندية صحية، ومختبر لتحليل الحركة والمشي لتقديم خدمات

التأهيل بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى تقديم خدمات تخصصية ومنها تقييم الحركة والمشي ووضع البرامج العلاجية على تحسينها،

وخدمات التأهيل التخصصية للأطفال، وتأهيل إصابات الحبل الشوكي، وتأهيل إصابات الدماغ، وتأهيل إصابات الحوادث، وتأهيل

البتور والجهاز الحركي، وتـأهيل مرضى الأورام، وتأهيل مرضى السمنة .

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يفتتح توسعة مشاريع تخصصية في مدينة الملك فهد الطبية
سبق

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عددًا من مشاريع التوسعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة الملك فهد الطبية شملت مشروع وحدة المناظير، والعناية المركزة، ومستشفى التأهيل الطبي، وجهاز الأشعة البوزيتروني PET CT .

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى الدكتور فهد الغفيلي، أن توسعة هذه المشاريع تؤكد الحاجة لتقديم

خدمات الرعاية الصحية التخصصية في المدينة الطبية للمواطنين، مشيراً إلى أهمية إنجاز هذه المشاريع بدقة واحتراز عالٍ لتطبيق إجراءات الوقاية من العدوى، في الوقت الذي يصادف فيه العالم جائحة كورونا.

وشملت المشاريع توسعة أسرّة العناية المركزة بـ 18 سريرًا للكبار ركزت تصاميمها على البيئة الاستشفائية للمرضى من حيث التعرض


للشمس، وانخفاض مستوى الضوضاء والإنارة التي تساعد على تحسين الخدمة والحالة النفسية للمرضى، وتوسعة وحدة المناظير بسبع

غرف متخصصة ووحدة تعقيم وغرف عزل لتقديم خدمات الحالات المعقدة من الجراحة والأورام وغيرها، إضافة إلى وحدة المناظير العلاجية

التداخلية، ومناظير الأشعة الصوتية لأورام الجهاز الهضمي، وأشعة "الفيبرو سكان" لأمراض الكبد، لتصل عدد الحالات إلى 60 حالة يومياً.

وأُضيف 40 سريراً في مستشفى التأهيل الطبي، وغرف محاكاة القيادة الآمنة وأندية صحية، ومختبر لتحليل الحركة والمشي لتقديم خدمات

التأهيل بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى تقديم خدمات تخصصية ومنها تقييم الحركة والمشي ووضع البرامج العلاجية على تحسينها،

وخدمات التأهيل التخصصية للأطفال، وتأهيل إصابات الحبل الشوكي، وتأهيل إصابات الدماغ، وتأهيل إصابات الحوادث، وتأهيل

البتور والجهاز الحركي، وتـأهيل مرضى الأورام، وتأهيل مرضى السمنة .

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
04:23 PM

وزير الصحة يفتتح توسعة مشاريع تخصصية في مدينة الملك فهد الطبية

شملت وحدة المناظير والعناية المركزة ومستشفى التأهيل الطبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عددًا من مشاريع التوسعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة الملك فهد الطبية شملت مشروع وحدة المناظير، والعناية المركزة، ومستشفى التأهيل الطبي، وجهاز الأشعة البوزيتروني PET CT .

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى الدكتور فهد الغفيلي، أن توسعة هذه المشاريع تؤكد الحاجة لتقديم

خدمات الرعاية الصحية التخصصية في المدينة الطبية للمواطنين، مشيراً إلى أهمية إنجاز هذه المشاريع بدقة واحتراز عالٍ لتطبيق إجراءات الوقاية من العدوى، في الوقت الذي يصادف فيه العالم جائحة كورونا.

وشملت المشاريع توسعة أسرّة العناية المركزة بـ 18 سريرًا للكبار ركزت تصاميمها على البيئة الاستشفائية للمرضى من حيث التعرض


للشمس، وانخفاض مستوى الضوضاء والإنارة التي تساعد على تحسين الخدمة والحالة النفسية للمرضى، وتوسعة وحدة المناظير بسبع

غرف متخصصة ووحدة تعقيم وغرف عزل لتقديم خدمات الحالات المعقدة من الجراحة والأورام وغيرها، إضافة إلى وحدة المناظير العلاجية

التداخلية، ومناظير الأشعة الصوتية لأورام الجهاز الهضمي، وأشعة "الفيبرو سكان" لأمراض الكبد، لتصل عدد الحالات إلى 60 حالة يومياً.

وأُضيف 40 سريراً في مستشفى التأهيل الطبي، وغرف محاكاة القيادة الآمنة وأندية صحية، ومختبر لتحليل الحركة والمشي لتقديم خدمات

التأهيل بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى تقديم خدمات تخصصية ومنها تقييم الحركة والمشي ووضع البرامج العلاجية على تحسينها،

وخدمات التأهيل التخصصية للأطفال، وتأهيل إصابات الحبل الشوكي، وتأهيل إصابات الدماغ، وتأهيل إصابات الحوادث، وتأهيل

البتور والجهاز الحركي، وتـأهيل مرضى الأورام، وتأهيل مرضى السمنة .

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