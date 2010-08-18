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ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 69.29 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر زادت 0.4%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات الطلب العالمي على الخام.

وقالت "أوراسيا جروب" Eurasia Group في مذكرة نقلتها "رويترز": إن مستويات الطلب على النفط في يوليو تبدو ضعيفة في ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي في الصين، وبفعل الفيضانات التي حدثت هناك، والزحام الشديد في الموانئ.

وأوضحت أن التفشي الحاد لفيروس "كورونا" في الهند في مطلع العام الجاري، لا يزال يضغط على الاقتصاد وسلوك السفر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 0.4% إلى 69.29 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.4% عند 66.84 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، تراجعت مخزونات النفط 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أغسطس.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 69.29 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات الطلب العالمي على الخام.

وقالت "أوراسيا جروب" Eurasia Group في مذكرة نقلتها "رويترز": إن مستويات الطلب على النفط في يوليو تبدو ضعيفة في ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي في الصين، وبفعل الفيضانات التي حدثت هناك، والزحام الشديد في الموانئ.

وأوضحت أن التفشي الحاد لفيروس "كورونا" في الهند في مطلع العام الجاري، لا يزال يضغط على الاقتصاد وسلوك السفر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 0.4% إلى 69.29 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.4% عند 66.84 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، تراجعت مخزونات النفط 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أغسطس.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
10:36 AM

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 69.29 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر زادت 0.4%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات الطلب العالمي على الخام.

وقالت "أوراسيا جروب" Eurasia Group في مذكرة نقلتها "رويترز": إن مستويات الطلب على النفط في يوليو تبدو ضعيفة في ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي في الصين، وبفعل الفيضانات التي حدثت هناك، والزحام الشديد في الموانئ.

وأوضحت أن التفشي الحاد لفيروس "كورونا" في الهند في مطلع العام الجاري، لا يزال يضغط على الاقتصاد وسلوك السفر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 0.4% إلى 69.29 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.4% عند 66.84 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، تراجعت مخزونات النفط 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أغسطس.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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