مصدر في الرئاسة الفرنسية: "ماكرون" سيجري محادثات مع ولي العهد

أكد أن المملكة لاعب رئيس بالمنطقة والسياسة الفرنسية تحتاج للحوار معها

كشف مصدر في الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته للسعودية.

وقال المصدر: السعودية لاعب رئيس في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن تخيل سياسة فرنسية طموحة في المنطقة دون حوار مع السعودية.

وأشار المصدر وفق إخبارية "العربية" إلى أن محادثات "ماكرون" والأمير محمد بن سلمان ستبحث تخفيف التوترات في المنطقة، وستتناول "نووي إيران" والوضع في العراق واليمن.

وأضاف: زيارة "ماكرون" للسعودية مناسبة لتعزيز الشراكة بين البلدين.