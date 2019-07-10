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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

العراق تسجل 2848 إصابة جديدة بـ"كورونا" و78 حالة وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات لأكثر من 72 ألفاً والوفيات تقترب من 3 آلاف

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 72460 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2960 حالة، كما تم تسجيل 1878 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 41380 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 28120 مريضًا، منهم 404 في العناية المركزة .

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العراق تسجل 2848 إصابة جديدة بـ"كورونا" و78 حالة وفاة
سبق

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 72460 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2960 حالة، كما تم تسجيل 1878 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 41380 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 28120 مريضًا، منهم 404 في العناية المركزة .

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
07:14 PM

العراق تسجل 2848 إصابة جديدة بـ"كورونا" و78 حالة وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات لأكثر من 72 ألفاً والوفيات تقترب من 3 آلاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 72460 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2960 حالة، كما تم تسجيل 1878 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 41380 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 28120 مريضًا، منهم 404 في العناية المركزة .

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