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بالفيديو.. مدرسة بـ "تيماء" تسرد ملحمة التوحيد والبناء حتى العهد الزاهر

احتفالا باليوم الوطني الـ "89" للمملكة وتحت شعار "همة حتى القمة وطن الشموخ"

احتفلت متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك باليوم الوطني89 بإنتاجها مقطع فيديو يحكي تاريخ ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وذلك تحت شعار "همة حتى القمة"، وتحت شعار "وطن الشموخ".
وتضمن الفيديو الذي جاء من إنتاج طلبة المدرسة الإنجازات التي سطرها ملوك المملكة عبر تاريخها المجيد حتى العهد الميمون للملك سلمان -أيده الله- عهد خطة التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م التي يقودها مهندسها ولي العهد الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان.
وبهذه المناسبة رفع قائد المدرسة محمد الصائل التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي المدرسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.
وأكد "الصائل" أن مملكتنا الغالية خاضت مراحل البناء والتنمية متخطية كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها بفضل ملوكها وأبنائها المخلصين، حيث أثبتت وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود أن لكل عامٍ جديد ذكرى تاريخية عظيمة تتجلى في استعراض ذكرى الوحدة وما واكبها بعد ذلك وخلال كل عقد ومرحلة من المنجزات والمكتسبات الوطنية.
من جانبه عبر رائد النشاط بالمدرسة عبدالرحمن الحربي في كلمة له عن مشاعره ومشاعر منسوبي المدرسة تجاه الوطن، مستذكراً ملحمة التوحيد والبناء التي قام بها الملك المؤسس وأبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- حتى العهد الزاهر، منوهاً بالمكتسبات والإنجازات والمنجزات التي تحققت فيه، رافعاً التهنئة لقادة هذه البلاد المباركة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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بالفيديو.. مدرسة بـ "تيماء" تسرد ملحمة التوحيد والبناء حتى العهد الزاهر
سبق

احتفلت متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك باليوم الوطني89 بإنتاجها مقطع فيديو يحكي تاريخ ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وذلك تحت شعار "همة حتى القمة"، وتحت شعار "وطن الشموخ".
وتضمن الفيديو الذي جاء من إنتاج طلبة المدرسة الإنجازات التي سطرها ملوك المملكة عبر تاريخها المجيد حتى العهد الميمون للملك سلمان -أيده الله- عهد خطة التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م التي يقودها مهندسها ولي العهد الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان.
وبهذه المناسبة رفع قائد المدرسة محمد الصائل التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي المدرسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.
وأكد "الصائل" أن مملكتنا الغالية خاضت مراحل البناء والتنمية متخطية كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها بفضل ملوكها وأبنائها المخلصين، حيث أثبتت وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود أن لكل عامٍ جديد ذكرى تاريخية عظيمة تتجلى في استعراض ذكرى الوحدة وما واكبها بعد ذلك وخلال كل عقد ومرحلة من المنجزات والمكتسبات الوطنية.
من جانبه عبر رائد النشاط بالمدرسة عبدالرحمن الحربي في كلمة له عن مشاعره ومشاعر منسوبي المدرسة تجاه الوطن، مستذكراً ملحمة التوحيد والبناء التي قام بها الملك المؤسس وأبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- حتى العهد الزاهر، منوهاً بالمكتسبات والإنجازات والمنجزات التي تحققت فيه، رافعاً التهنئة لقادة هذه البلاد المباركة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
03:40 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
04:02 PM

بالفيديو.. مدرسة بـ "تيماء" تسرد ملحمة التوحيد والبناء حتى العهد الزاهر

احتفالا باليوم الوطني الـ "89" للمملكة وتحت شعار "همة حتى القمة وطن الشموخ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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احتفلت متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك باليوم الوطني89 بإنتاجها مقطع فيديو يحكي تاريخ ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وذلك تحت شعار "همة حتى القمة"، وتحت شعار "وطن الشموخ".
وتضمن الفيديو الذي جاء من إنتاج طلبة المدرسة الإنجازات التي سطرها ملوك المملكة عبر تاريخها المجيد حتى العهد الميمون للملك سلمان -أيده الله- عهد خطة التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م التي يقودها مهندسها ولي العهد الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان.
وبهذه المناسبة رفع قائد المدرسة محمد الصائل التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي المدرسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.
وأكد "الصائل" أن مملكتنا الغالية خاضت مراحل البناء والتنمية متخطية كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها بفضل ملوكها وأبنائها المخلصين، حيث أثبتت وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود أن لكل عامٍ جديد ذكرى تاريخية عظيمة تتجلى في استعراض ذكرى الوحدة وما واكبها بعد ذلك وخلال كل عقد ومرحلة من المنجزات والمكتسبات الوطنية.
من جانبه عبر رائد النشاط بالمدرسة عبدالرحمن الحربي في كلمة له عن مشاعره ومشاعر منسوبي المدرسة تجاه الوطن، مستذكراً ملحمة التوحيد والبناء التي قام بها الملك المؤسس وأبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- حتى العهد الزاهر، منوهاً بالمكتسبات والإنجازات والمنجزات التي تحققت فيه، رافعاً التهنئة لقادة هذه البلاد المباركة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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