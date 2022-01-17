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"الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة ومكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط وغرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط وغرب المملكة، كما تعاود درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة ومكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط وغرب المملكة، كما تعاود درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
01:07 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة ومكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط وغرب المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط وغرب المملكة، كما تعاود درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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