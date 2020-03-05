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"مدني القنفذة" يدرب منسوبيه على الإنعاش القلبي الرئوي وطرق الوقاية من الأوبئة

لإكساب العاملين بالميدان خبرات التعامل مع الحالات التي تتطلب احترافية عالية بالأداء

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة اليوم الأربعاء برنامجاً للعاملين بالفرق الميدانية ‏(المجموعة الثانية) بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالقنفذة بعنوان "الإنعاش القلبي الرئوي وطرق الوقاية من الأوبئة".



وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه البرامج تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء.

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"مدني القنفذة" يدرب منسوبيه على الإنعاش القلبي الرئوي وطرق الوقاية من الأوبئة
سبق

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة اليوم الأربعاء برنامجاً للعاملين بالفرق الميدانية ‏(المجموعة الثانية) بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالقنفذة بعنوان "الإنعاش القلبي الرئوي وطرق الوقاية من الأوبئة".



وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه البرامج تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:08 AM

"مدني القنفذة" يدرب منسوبيه على الإنعاش القلبي الرئوي وطرق الوقاية من الأوبئة

لإكساب العاملين بالميدان خبرات التعامل مع الحالات التي تتطلب احترافية عالية بالأداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة اليوم الأربعاء برنامجاً للعاملين بالفرق الميدانية ‏(المجموعة الثانية) بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالقنفذة بعنوان "الإنعاش القلبي الرئوي وطرق الوقاية من الأوبئة".



وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذه البرامج تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء.

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