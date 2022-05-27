رئيس جمعية الذوق العام لـ"سبق": ستعلن الصيغة النهائية للمشروع قريبًا

"الزياني": لم تُقر المخالفات حتى الآن وهي في طريقها للإعلان بعد العيد

قال رئيس جمعية الذوق العام، أول جمعية مهتمة بنشر ثقافة الذوق العام بدر الزياني إن بنود مشروع الذوق العام الذي رفعه مجلس الشورى لمجلس الوزراء هي بنود مقترحة، وتوقع أن تخرج الصيغة النهائية للمشروع في القريب بعد تحديد آلية التنفيذ، وعرّف "الزياني" مفهوم "الذوق" بأنه كلمة جميلة تحمل معاني اللطف وحسن المعشر وكمال التهذيب وحسن التصرف وتجنب ما يمنع من الإحراج وجرح الإحساس بلفظ أو إشارة أو نحو ذلك، مشيرًا: "من يمتلك هذه السمات نقول عنه هذا إنسان "ذوق".

وأكد "الزياني" لـ"سبق": "الملف لدى الداخلية لتدرسه مع هيئة السياحة والتراث لرسم الصورة النهائية للبرنامج وإعداد لائحته وتحديد المخالفات والمبالغ المقترحة وطريقة تنفيذها، ومن الجهات المسؤولة ولو وُجدت جهة حكومية لها علاقة ربما يتم إدخالها كجهة رقابية".

وقال الزياني: "شاهدنا بعض المعلومات على تويتر حول مخالفات اللباس، وهذا غير صحيح، فهي لم تُقر حتى الآن وأعتقد بأنها في طريقها للإعلان ربما بعد العيد".

وعن نوع المخالفات التي قد تُحدد من قصات شعر أو ملبوس غير جيد قال: "نحن بالجمعية نستطيع أن نُحدد ما يخدش المنظومة الاجتماعية من تعاليم ديننا وعادات مجتمعنا، فلا يمكن أن تلبس مثلًا قميص نوم وتذهب للرجال، لكن عندما تذهب لناد] رياضي فسترتدي "شورت" أو لباساً رياضياً".

وأشار: "لكن عندما ترتدي هذا "الشورت" وتذهب للتبضع وعلى أقل من مهلك، فهذا هو الخادش للذوق العام لأننا نلتقي بهذا المكان، ونعني بالأماكن العامة هي النقاط التي نلتقي بها كالمسجد والسوبر ماركت والشارع والمستشفى ومثلها، فعندما نلتقي بالمكان العام المفترض أن نرى بعضنا بأبهى صورة لكن عندما يخرج البعض بقميص النوم لماذا فاسمه قميص نوم".

وأردف: "على خلاف المكان الخاص كبيتك واستراحتك وهكذا، فلا يليق ظهور البعض بلباس غير لائق بمكان عام وهناك من يشاهده من السيدات وصغار السن وغيرهم".

وعن كيفية ضبط المخالفين: "قال حقيقة لا أعلم، لكن في ظني الشخص الذي ذاهب للنادي مثلًا يظهر عليه ذلك، وهناك مثلًا من تطبع فتجده يخرج للسوبر ماركت ويتسوق وبكل أريحية على عكس من يريد الذهاب للنادي أو استراحته تجده مستعجلاً، كذلك أعتقد سنجد تفاعلاً من المجمعات التجارية وغيرها، وقد يعطى الأمن الصناعي صلاحية منع من يرتدي لباساً غير لائق".



وبسؤاله عن دخول قصات الشعر الرجالية في المخالفات أو بعض لباس السيدات أوضح: "لا أعتقد تدخل، إلا إذا قام مثلًا بصبغ شعره، أما النساء لا أستطيع تحديد هذا، لأننا هنا سندخل في جوانب شرعية والنساء لهن عورات محددة ومفصلة بالدين".

واختتم متحدثًا عن نشاط جمعية "الذوق العام" بقوله: "نحن نحرص على نشر ثقافة الذوق العام ولدينا شراكات وآخرها مع الهيئة الملكية ومع مؤسسة جسر الملك فهد، ونحرص حتى على نشر حتى ثقافة السفر والقرار سيخرج بقانون والناس تجهل، وهنا يأتي دورنا التوعوي، ودورنا يأتي بالتثقيف وغالب الناس يفضل الطريقة المُحفزة، وأتذكر وضعنا لافتة عند مسجد كتبنا عليها: "أصحاب الذوق الرفيع يضعون أحذيتهم هنا في الصندوق المخصص"، وكان هناك تفاعل".