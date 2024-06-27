الطاقة الهيدروجينية وقود أبدي.. حقيقة كونية تفسر حرص ولي العهد على تصنيعها بالسعودية

لا تخلف انبعاثات ضارة بالبيئة.. وتُستخدم في تسيير السيارات والطائرات

يعد مجال تصنيع الطاقة الهيدروجينية أو الوقود الهيدروجيني واحداً من المجالات المهمة للغاية، التي أتاحتها للمملكة الزيارة الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك من خلال الاتفاق الأولي الذي أبرم بين شركة هيونداي موتور كبرى شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية وشركة أرامكو السعودية، للتعاون في مجال تصنيع الطاقة الهيدروجينية، الأمر الذي سيتيح للمملكة الانضمام إلى ركب الدول المنتجة لذلك النوع من الطاقة، والذي أدى الاهتمام الدولي المتزايد به إلى تحوله إلى ما بات يعرف الآن بالاقتصاد الهيدروجيني، فما هي الطاقة الهيدروجينية؟ وكيف تنتج؟ وما أهميتها بالنسبة للإنسان والبيئة لاسيما في ظل توقع نفاد مصادر الطاقة التقليدية من الطبيعة؟ وما استخداماتها؟

مصدر طبيعي

الهيدروجين مصدر ثانوي للطاقة أو يطلق عليه حامل للطاقة، مثله مثل الكهرباء، وهو يحتاج إلى مصدر آخر للطاقة لإنتاجه، ولكنه يخَزِّن طاقة هذا المصدر وينقلها للمستخدم أينما كان، والهيدروجين -نقلاً عن إحدى الدراسات العلمية- هو أبسط عنصر عرفه الإنسان، إذ يتكون من بروتون واحد وإلكترون واحد، ويمثل أكثر من 90 في المائة من مكونات الكون و30 في المائة من كتلة الشمس، وهو ثالث أكثر العناصر توافراً على سطح الأرض، والهيدروجين غاز ليس له لون أو طعم أو رائحة، وهو غير سام، ويتكون من جزيء ثنائي الذرة H2 ولا يوجد منفرداً بل مرتبطاً دائماً مع عنصر آخر، فهو يرتبط بالأكسجين مكوناً الماءH2O، ويرتبط مع الكربون مكوناً مركبات مختلفة مثل الميثان CH4 والبترول.

وتنتج الطاقة الهيدروجينية الهيدروجين من خلال فَصْل مكونات الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام الفصل الحراري أو التحليل الكهربي أو باستخدام الطاقة الشمسية، فيتحول الهيدروجين نتيجة الفصل إلى طاقة كهربائية أو مصدر للكهرباء، وهذا ما نجح فيه العلماء في مركز الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين ابتكروا جهازاً واحداً يفصل الهيدروجين من الماء ويحوله إلى طاقة كهربية تستخدم في شحن خلايا الوقود أو ما أصبح يطلق على البطارية الهيدروجينية، التي عند استخدامها يرتبط الهيدروجين بأكسجين الهواء فينتج طاقة كهربية وماء، دون أن ينتج أي ملوثات بيئية أو غازات سامة.

تغيير جذري

وحول أهمية الطاقة الهيدروجينية للإنسان والبيئة، ذكر علماء عبر موسوعة "ويكيبيديا" أن الهيدروجين سيكون بحق الوقود الأبدي الذي لا ينفد مع مر العصور، كما أنه العنصر الوحيد الذي لا ينتج عند احتراقه أي انبعاثات ضارة للبيئة، بل إن الانبعاثات الصادرة عنه هي كل ما نسعى إليه مثل الكهرباء أو الحرارة أو الماء النقي، وأشار هؤلاء العلماء إلى أننا على أعتاب انقلاب اقتصادي وسياسي جديد قوامه الهيدروجين، انقلاب سيحدث تغييراً جذرياً في طبيعة الأسواق المالية والظروف السياسية والاجتماعية، تماماً مثلما فعل الفحم والبخار عند بداية عصر الصناعة.

ويستعمل الوقود الهيدروجيني كمصدر لتوفير الكهرباء للسيارات الكهربائية، كما أنه يمكن أن يكون وقوداً مثاليّاً للطائرات، فهو ينتج كمية أكبر من الطاقة، وبالتالي ستحتاج الطائرات إلى كمية أقل من الوقود، كما أنه أخف من الوقود الحالي، وبالتالي ستستطيع الطائرة زيادة حمولتها، ومن الممكن كذلك استخدامه وقوداً للسفن، وقد استطاع بالفعل مدير مشروع مناخ بون المهندس هاينتس شتورم من تصنيع قارب يعمل بالطاقة الهيدروجينية يتسع لعشرين شخصاً، وتكشف كل تلك المزايا عن قيمة التوجه السعودي الحالي في إطار "رؤية 2030" للدخول إلى مجال تصنيع الطاقة الهيدروجينية ودمجها ضمن مصادر الطاقة في المملكة.