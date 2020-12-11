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إصابة 10 أشخاص جراء حادثين منفصلين في مكة

فِرَق الهلال الأحمر باشرت الموقعين ونقلت المصابين

أصيب عشرة أشخاص في مكة المكرمة جراء حادثين منفصلين، مساء أمس، تَمَثّل الأول في انقلاب بينما كان الحادث الآخر عبارة عن تصادم؛ حيث وقعا على طريق العوالي؛ وبالتحديد عند جسر الملك فيصل.

وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في العوالي، جسر الملك فيصل، أسفَرَ عن عدد من الإصابات، وانطلقت ثلاث فِرَق إسعافية إلى الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أن أول فرقة وصلت إلى الموقع، تَبَيّن لها وجود خمس إصابات.

وقال: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقل 4 منهم إلى مستشفى النور التخصصي؛ فيما رفض المصاب الخامس النقل.

وأشار "بادومان" إلى أن حادث آخر وقع على الطريق نفسه، بعد دقائق من الحادث الأول؛ مما أدى إلى وقوع خمس إصابات، ثلاث منها بسيطة وإصابتان متوسطا الخطورة.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج.

مكة المكرمة حادث تصادم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة 10 أشخاص جراء حادثين منفصلين في مكة
سبق

أصيب عشرة أشخاص في مكة المكرمة جراء حادثين منفصلين، مساء أمس، تَمَثّل الأول في انقلاب بينما كان الحادث الآخر عبارة عن تصادم؛ حيث وقعا على طريق العوالي؛ وبالتحديد عند جسر الملك فيصل.

وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في العوالي، جسر الملك فيصل، أسفَرَ عن عدد من الإصابات، وانطلقت ثلاث فِرَق إسعافية إلى الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أن أول فرقة وصلت إلى الموقع، تَبَيّن لها وجود خمس إصابات.

وقال: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقل 4 منهم إلى مستشفى النور التخصصي؛ فيما رفض المصاب الخامس النقل.

وأشار "بادومان" إلى أن حادث آخر وقع على الطريق نفسه، بعد دقائق من الحادث الأول؛ مما أدى إلى وقوع خمس إصابات، ثلاث منها بسيطة وإصابتان متوسطا الخطورة.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
02:28 PM

إصابة 10 أشخاص جراء حادثين منفصلين في مكة

فِرَق الهلال الأحمر باشرت الموقعين ونقلت المصابين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,970

أصيب عشرة أشخاص في مكة المكرمة جراء حادثين منفصلين، مساء أمس، تَمَثّل الأول في انقلاب بينما كان الحادث الآخر عبارة عن تصادم؛ حيث وقعا على طريق العوالي؛ وبالتحديد عند جسر الملك فيصل.

وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في العوالي، جسر الملك فيصل، أسفَرَ عن عدد من الإصابات، وانطلقت ثلاث فِرَق إسعافية إلى الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، أن أول فرقة وصلت إلى الموقع، تَبَيّن لها وجود خمس إصابات.

وقال: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقل 4 منهم إلى مستشفى النور التخصصي؛ فيما رفض المصاب الخامس النقل.

وأشار "بادومان" إلى أن حادث آخر وقع على الطريق نفسه، بعد دقائق من الحادث الأول؛ مما أدى إلى وقوع خمس إصابات، ثلاث منها بسيطة وإصابتان متوسطا الخطورة.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج.

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