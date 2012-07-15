جهات عليا تشدّد على الدقة الإعلامية .. تعميم والمثار عن مستشفى بجدة مثالاً

تضمن ضرورة التنسيق مع ذوي العلاقة ودعا إلى النقد البناء بعيداً عن تشويه الحقائق

شدّدت جهات عليا على أهمية تحرّي الدقة والموضوعية فيما ينشر ويبرز عن بعض القضايا إعلامياً؛ بعيداً عن تشويه الحقائق أو ما يؤثر في سمعة الوطن والتنسيق فيما بين الجهات بما يكفل خدمة المصلحة العامة.

جاء ذلك في خطاب تلقته جهات حكومية عدة في محافظة جدة على غِرار ما أثير إعلامياً أخيراً، عن مدى تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية في أحد مستشفيات جدة.

وتضمن الخطاب ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحرّي الدقة، خصوصاً فيما تنشره الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام؛ وأن ذلك هو ما يصبو إليه الجميع من خلال النقد البناء والهادف بعيداً عن تشويه الحقائق أو ما يؤثر في سمعة الوطن والتقليل من منجزات الدولة التنموية.

كما أشار الخطاب إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تؤثر في سير العمل بهذه المنشآت وإحباط همم منسوبيها وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع؛ حيث كان بالإمكان من الجهة المنتقدة قبل الإدلاء بأيّ تصريحات صحفية مخاطبة الإدارات المعنية بصحة جدة للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم من المصادر الرسمية وطلبهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه التجاوزات.

وكانت جهة حقوقية بجدة، قد انتقدت أحد مستشفيات جدة عبر إحدى وسائل الإعلام، حيث تحدثت عن نقص الكوادر التمريضية وغياب آلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى، إلى جانب غياب الوجود الأمني لمباشرة حالات العنف الأسري، إضافة إلى نقص الخدمات الطبية وعدم وجود تنسيق مع الجهات الأمنية والعمل لمعالجة الحالات العاجزة عن دفع أجرة العلاج وحالات الإقامة الطويلة.

فيما نوّهت في حينه مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتأكيداتها للجميع أهمية الشراكة والتكامل مع الجميع بما يكفل الحقوق لكل الأطراف، لافتةً إلى أنه لا صحة لما ذكر حول نقص الكوادر التمريضية بالمستشفى، وعن غياب آلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى، مشددةً على أنها تعمل بتنسيق مستمر مع شرطة المحافظة لمباشرة الحالات الواردة للمستشفى، والتي تستدعي تدخل الجهات الأمنية.