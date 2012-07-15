النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جهات عليا تشدّد على الدقة الإعلامية .. تعميم والمثار عن مستشفى بجدة مثالاً

تضمن ضرورة التنسيق مع ذوي العلاقة ودعا إلى النقد البناء بعيداً عن تشويه الحقائق

شدّدت جهات عليا على أهمية تحرّي الدقة والموضوعية فيما ينشر ويبرز عن بعض القضايا إعلامياً؛ بعيداً عن تشويه الحقائق أو ما يؤثر في سمعة الوطن والتنسيق فيما بين الجهات بما يكفل خدمة المصلحة العامة.

جاء ذلك في خطاب تلقته جهات حكومية عدة في محافظة جدة على غِرار ما أثير إعلامياً أخيراً، عن مدى تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية في أحد مستشفيات جدة.

وتضمن الخطاب ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحرّي الدقة، خصوصاً فيما تنشره الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام؛ وأن ذلك هو ما يصبو إليه الجميع من خلال النقد البناء والهادف بعيداً عن تشويه الحقائق أو ما يؤثر في سمعة الوطن والتقليل من منجزات الدولة التنموية.

كما أشار الخطاب إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تؤثر في سير العمل بهذه المنشآت وإحباط همم منسوبيها وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع؛ حيث كان بالإمكان من الجهة المنتقدة قبل الإدلاء بأيّ تصريحات صحفية مخاطبة الإدارات المعنية بصحة جدة للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم من المصادر الرسمية وطلبهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه التجاوزات.

وكانت جهة حقوقية بجدة، قد انتقدت أحد مستشفيات جدة عبر إحدى وسائل الإعلام، حيث تحدثت عن نقص الكوادر التمريضية وغياب آلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى، إلى جانب غياب الوجود الأمني لمباشرة حالات العنف الأسري، إضافة إلى نقص الخدمات الطبية وعدم وجود تنسيق مع الجهات الأمنية والعمل لمعالجة الحالات العاجزة عن دفع أجرة العلاج وحالات الإقامة الطويلة.

فيما نوّهت في حينه مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتأكيداتها للجميع أهمية الشراكة والتكامل مع الجميع بما يكفل الحقوق لكل الأطراف، لافتةً إلى أنه لا صحة لما ذكر حول نقص الكوادر التمريضية بالمستشفى، وعن غياب آلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى، مشددةً على أنها تعمل بتنسيق مستمر مع شرطة المحافظة لمباشرة الحالات الواردة للمستشفى، والتي تستدعي تدخل الجهات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جهات عليا تشدّد على الدقة الإعلامية .. تعميم والمثار عن مستشفى بجدة مثالاً
سبق

شدّدت جهات عليا على أهمية تحرّي الدقة والموضوعية فيما ينشر ويبرز عن بعض القضايا إعلامياً؛ بعيداً عن تشويه الحقائق أو ما يؤثر في سمعة الوطن والتنسيق فيما بين الجهات بما يكفل خدمة المصلحة العامة.

جاء ذلك في خطاب تلقته جهات حكومية عدة في محافظة جدة على غِرار ما أثير إعلامياً أخيراً، عن مدى تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية في أحد مستشفيات جدة.

وتضمن الخطاب ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحرّي الدقة، خصوصاً فيما تنشره الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام؛ وأن ذلك هو ما يصبو إليه الجميع من خلال النقد البناء والهادف بعيداً عن تشويه الحقائق أو ما يؤثر في سمعة الوطن والتقليل من منجزات الدولة التنموية.

كما أشار الخطاب إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تؤثر في سير العمل بهذه المنشآت وإحباط همم منسوبيها وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع؛ حيث كان بالإمكان من الجهة المنتقدة قبل الإدلاء بأيّ تصريحات صحفية مخاطبة الإدارات المعنية بصحة جدة للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم من المصادر الرسمية وطلبهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه التجاوزات.

وكانت جهة حقوقية بجدة، قد انتقدت أحد مستشفيات جدة عبر إحدى وسائل الإعلام، حيث تحدثت عن نقص الكوادر التمريضية وغياب آلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى، إلى جانب غياب الوجود الأمني لمباشرة حالات العنف الأسري، إضافة إلى نقص الخدمات الطبية وعدم وجود تنسيق مع الجهات الأمنية والعمل لمعالجة الحالات العاجزة عن دفع أجرة العلاج وحالات الإقامة الطويلة.

فيما نوّهت في حينه مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتأكيداتها للجميع أهمية الشراكة والتكامل مع الجميع بما يكفل الحقوق لكل الأطراف، لافتةً إلى أنه لا صحة لما ذكر حول نقص الكوادر التمريضية بالمستشفى، وعن غياب آلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى، مشددةً على أنها تعمل بتنسيق مستمر مع شرطة المحافظة لمباشرة الحالات الواردة للمستشفى، والتي تستدعي تدخل الجهات الأمنية.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:45 AM

جهات عليا تشدّد على الدقة الإعلامية .. تعميم والمثار عن مستشفى بجدة مثالاً

تضمن ضرورة التنسيق مع ذوي العلاقة ودعا إلى النقد البناء بعيداً عن تشويه الحقائق

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
3,221

شدّدت جهات عليا على أهمية تحرّي الدقة والموضوعية فيما ينشر ويبرز عن بعض القضايا إعلامياً؛ بعيداً عن تشويه الحقائق أو ما يؤثر في سمعة الوطن والتنسيق فيما بين الجهات بما يكفل خدمة المصلحة العامة.

جاء ذلك في خطاب تلقته جهات حكومية عدة في محافظة جدة على غِرار ما أثير إعلامياً أخيراً، عن مدى تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية في أحد مستشفيات جدة.

وتضمن الخطاب ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحرّي الدقة، خصوصاً فيما تنشره الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام؛ وأن ذلك هو ما يصبو إليه الجميع من خلال النقد البناء والهادف بعيداً عن تشويه الحقائق أو ما يؤثر في سمعة الوطن والتقليل من منجزات الدولة التنموية.

كما أشار الخطاب إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تؤثر في سير العمل بهذه المنشآت وإحباط همم منسوبيها وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع؛ حيث كان بالإمكان من الجهة المنتقدة قبل الإدلاء بأيّ تصريحات صحفية مخاطبة الإدارات المعنية بصحة جدة للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم من المصادر الرسمية وطلبهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه التجاوزات.

وكانت جهة حقوقية بجدة، قد انتقدت أحد مستشفيات جدة عبر إحدى وسائل الإعلام، حيث تحدثت عن نقص الكوادر التمريضية وغياب آلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى، إلى جانب غياب الوجود الأمني لمباشرة حالات العنف الأسري، إضافة إلى نقص الخدمات الطبية وعدم وجود تنسيق مع الجهات الأمنية والعمل لمعالجة الحالات العاجزة عن دفع أجرة العلاج وحالات الإقامة الطويلة.

فيما نوّهت في حينه مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتأكيداتها للجميع أهمية الشراكة والتكامل مع الجميع بما يكفل الحقوق لكل الأطراف، لافتةً إلى أنه لا صحة لما ذكر حول نقص الكوادر التمريضية بالمستشفى، وعن غياب آلية التعامل مع الحالات النفسية التي ترد للمستشفى، مشددةً على أنها تعمل بتنسيق مستمر مع شرطة المحافظة لمباشرة الحالات الواردة للمستشفى، والتي تستدعي تدخل الجهات الأمنية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,006
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,842
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,986
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,784

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة