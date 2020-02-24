الرياض.. اختتام ملتقى "وقاية" لدعم يتامى "إخاء" نفسياً واجتماعياً

تضمن ورشة ناقشت هموم الأبناء والتحديات التي تواجههم في المستقبل

اختتمت يوم أمس فعاليات الملتقى الأول للدعم النفسي والاجتماعي "وقاية" بمدينة الرياض الذي نظمته المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وبحضور صالح بن خليف الدهمشي، وعدد من المختصين والمهتمين بالعمل النفسي والاجتماعي في المؤسسة، ومجموعة من أبناء وفتيات "إخاء"، واستمر لمدة يومين متتاليين.

واستعرض الملتقى وضع برامج تعالج الواقع الذي يعيشه المستفيدون، وتخدم الأبناء نفسياً واجتماعياً، وتبادل الخبرات بين زملاء المهنة.

وتضمن الملتقى كلمة لأحد الأبناء، تحدث فيها نيابة عن زملائه عن الجانب النفسي والاجتماعي، وتأثير أزمة الفقد وضرورة العمل لزرع الثقة في نفوسهم، كي يواجهوا تحديات الحياة أثناء الدمج الاجتماعي دون حرج، إضافة إلى ضرورة توعية الابن وتمكينه لإدارة موارده المالية، والتعليمية والوظيفية، مطالباً بمساعدة الإخصائيين في تقديم خدمات نفسية وعلاجية، والاستماع إلى هموم الأبناء ووضع الحلول المناسبة لمعالجة مشاكلهم النفسية والاجتماعية.

وتخلل الملتقى ورشة عمل لمناقشة هموم الأبناء والتحديات التي تواجههم في مسيرتهم المستقبلية، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التدخل المبكر والوقائي قبل حدوث الأزمة في جانبي المخدرات ومرض نقص المناعة الأكثر انتشاراً بين الأبناء. إضافة إلى أهمية تطبيق الكواشف المخبرية للأبناء بشكل الزامي لمعرفه مستوى المشكلة بالميدان، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، وكذلك إقامة برامج جماعية هادفة للأبناء.

وأكدت الورشة على أهمية بناء مهارات يومية متنامية تعزز سلوك الانتماء والحد من شعور الأبناء بالاغتراب تحت إشراف خبراء يحكمون التدخلات وتطورها.

إلى ذلك فقد تفاعل الإخصائيون والحضور بما طالب به المتحدث باسم المستفيدين، باعتبار المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الأبناء الأيتام واقعاً ملموساً، ويجب وضع الحلول المناسبة لتفادي تلك المشاكل والقضاء على هموم الأبناء النفسية والاجتماعية.

كما تم اعتماد جميع توصيات الملتقى، وتضمنت ضرورة التدخل المبكر وقائياً قبل حدوث الأزمة، وفهم طبيعة الأبناء، ومحاولة دمجهم لمواجهة تحديات الحياة وخوض معتركها. وكذلك زيادة عدد الأخصائيات النفسيات والاجتماعيات في الفروع الكبيرة. ودراسة دعم الأخصائيين التابعين لإدارة الدعم النفسي والاجتماعي. وتفعيل الزيارات السنوية من الإدارة للفروع للمتابعة ودعم الخدمات النفسية والاجتماعية. إضافة إلى تفعيل البرامج الوقائية التي تم اعتمادها في الملتقى الأول، وكذلك العمل على مستهدف التطوع لكل فرع في مجال الخدمة النفسية والاجتماعي، وتحديد الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة لعقد ملتقى أخصائيي إدارة الدعم النفسي والاجتماعي، واعتماد فرع مكة المكرمة مكان الملتقى الثاني للسنة القادمة 2021م. إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى التي تصب في خدمة الأبناء لمعالجة المشاكل الاجتماعية والنفسية لديهم

وشدد الأمين العام صالح بن خليف الدهمشي في الختام على أهمية دور الأخصائيين بالفروع، ومناقشة التحديات التي تواجههم أثناء معالجة حالات الأبناء النفسية والاجتماعية، ووجه الدهمشي بانعقاد ملتقى " وقاية " بشكل سنوي بكل فرع من فروع المؤسسة.

وأوضح الدهمشي أن تلك الملتقيات البناءة تأتي انطلاقاً من حرص ودعم ومتابعة معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الذي أكد على تلمس احتياجات الأيتام، وتنظيم برامج تنموية وتطويرية لهم، وإزالة العقبات النفسية والاجتماعية التي تعترض مسار حياتهم وتقف حجر عثرة أمام مستقبلهم، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام، والارتقاء بالجانب الاجتماعي لهم.