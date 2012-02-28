"تعليم المدينة" تنظم تصفيات مسابقة "تدبر" على مستوى المنطقة للطالبات والمعلمات

تعقد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ممثلةً بإدارة التوعية الإسلامية (بنات) تصفيات المسابقة السنوية الوزارية (تدبر) لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، لعام 1438/ 1439هـ على مستوى منطقة المدينة للطالبات والمعلمات.

وتستمر المسابقة خمسة أيام من 9 – 13/ 6/ 1439هـ في كل من المتوسطة الخامسة والابتدائية 35، وفي مبنى الشؤون التعليمية، بحضور مديرة إدارة التوعية فاطمة مجاهد، وفريق من مشرفات وإداريات إدارة التوعية، وعضوات لجنة التحكيم من المشرفات والمعلمات المتعاونات المتقنات لكتاب الله عزّ وجلّ وعلومه، وبمشاركة أكثر من 380 متسابقة.