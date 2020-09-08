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"كفاءة" تشدد على اختيار المستويات الخضراء في بطاقة الطاقة

دعت المستهلكين للاطلاع عليها قبل شراء الأجهزة الكهربائية

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" واختيار المستويات الخضراء عند شراء الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة"، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدّد على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك؛ كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعَي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالبت المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل عملية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة" تشدد على اختيار المستويات الخضراء في بطاقة الطاقة
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" واختيار المستويات الخضراء عند شراء الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة"، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدّد على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك؛ كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعَي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالبت المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل عملية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
06:54 PM

"كفاءة" تشدد على اختيار المستويات الخضراء في بطاقة الطاقة

دعت المستهلكين للاطلاع عليها قبل شراء الأجهزة الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" واختيار المستويات الخضراء عند شراء الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة"، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدّد على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك؛ كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعَي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالبت المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل عملية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.

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