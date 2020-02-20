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وزير الخارجية الصيني يؤكد نجاح جهود بلاده في احتواء فيروس كورونا

أكد أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية"

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح"؛ مؤكدًا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.

وقال "وانغ" أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس: إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم"؛ مشيرًا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أطلق عليه اسم "كوفيد- 19".

وتأتي القمة التي دُعِيَ إليها على عجل مع دول رابطة آسيان، في وقت تُواجه فيه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعًا كبيرًا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي فيروس كورونا المستجد

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الصيني يؤكد نجاح جهود بلاده في احتواء فيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح"؛ مؤكدًا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.

وقال "وانغ" أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس: إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم"؛ مشيرًا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أطلق عليه اسم "كوفيد- 19".

وتأتي القمة التي دُعِيَ إليها على عجل مع دول رابطة آسيان، في وقت تُواجه فيه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعًا كبيرًا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:59 AM

وزير الخارجية الصيني يؤكد نجاح جهود بلاده في احتواء فيروس كورونا

أكد أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح"؛ مؤكدًا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.

وقال "وانغ" أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس: إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم"؛ مشيرًا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أطلق عليه اسم "كوفيد- 19".

وتأتي القمة التي دُعِيَ إليها على عجل مع دول رابطة آسيان، في وقت تُواجه فيه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعًا كبيرًا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.

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