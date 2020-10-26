"صحة المدينة" تطلق الحملة التوعوية ضد الإنفلونزا الموسمية

للوقاية من الإصابة بالمرض الذي ينشط خلال فصل الشتاء

تنفّذ المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حملة التطعيم ضد الغنفلونزا الموسمية.

وتصاحب الحملة أنشطة تثقيفية لتعزيز الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع عامة, وحثّهم على أخذ لقاح "الإنفلونزا" لاسيما المصابون بالأمراض المزمنة والأطفال وكبار السن, ومرضى القلب والكلى, لوقايتهم من الإصابة بالمرض الذي ينشط خلال فصل الشتاء.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم صحة المدينة المنورة، مؤيد أبو عنق، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في المدينة المنورة وفي المحافظات والقرى التابعة تشارك في تنفيذ الحملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية, إضافة إلى المشاركة الفاعلة من عدد من الجهات الحكومية والمتطوعين, والجهود التوعوية التي تنفّذها منشآت القطاع التعليمي, وإدارات الخدمات الطلابية, والمراكز الطبية في الجامعات من خلال إتاحة التسجيل لدعم جهود تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية, والمبادرة بأخذ اللقاح بوصفه وسيلة آمنة للوقاية من الانفلونزا الموسمية.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تهدف إلى المساندة في تنفيذ الحملة لتشمل أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع, لتعزيز توعية بأهمية التطعيم وتعزيز الوعي الصحي لديهم, والحث على اتباع سلوكيات سليمة تحدّ من حالات الإصابة بـ"الإنفلونزا الموسمية"، وبالتالي خفض أعداد المنومين في المستشفيات بسبب المرض.