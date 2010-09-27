"الحريري" ينفي عزمه الترشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أكد دعمه لمبادرة "ماكرون"

نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم (الأحد)، عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيلها أمس.

ورداً على ما جرى تداوله إعلاميًا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، أكد المكتب الإعلامي لـ"الحريري" أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان، وفقاً لـ "روسيا اليوم".