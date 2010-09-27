النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 403 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 600 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحريري" ينفي عزمه الترشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أكد دعمه لمبادرة "ماكرون"

نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم (الأحد)، عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيلها أمس.

ورداً على ما جرى تداوله إعلاميًا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، أكد المكتب الإعلامي لـ"الحريري" أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

سعد الحريري

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الحريري" ينفي عزمه الترشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
سبق

نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم (الأحد)، عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيلها أمس.

ورداً على ما جرى تداوله إعلاميًا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، أكد المكتب الإعلامي لـ"الحريري" أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
03:17 PM

"الحريري" ينفي عزمه الترشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أكد دعمه لمبادرة "ماكرون"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
618

نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم (الأحد)، عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيلها أمس.

ورداً على ما جرى تداوله إعلاميًا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، أكد المكتب الإعلامي لـ"الحريري" أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,147
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,119
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,872

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة