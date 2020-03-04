مكة المكرمة.. الانتهاء من فصل الخدمات عن 114 عقاراً بحي النكاسة

ضمن المرحلة السادسة للتطوير تمهيداً لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية

‏أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، عن الانتهاء من فصل خدمات المرحلة السادسة من مشروع تطوير حي النكاسه العشوائي بمكة المكرمة، والتي بدأت أمس الأول الاثنين واشتملت على فصل خدمات (114) عقاراً.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، قد بدأت أمس الأول الاثنين، أعمال فصل الخدمات عن 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة؛ تمهيداً لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.

يأتي ذلك بمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وجاء فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الأربع عشرة المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وبلغ إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة قرابة 600 عقار.