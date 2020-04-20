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"الصحة" : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 10484 (إنفوجرافيك)

قطر تسجل 567 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 6015

أعلنت شفاء 37 حالة من المرض بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.


وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر تسجل 567 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 6015
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.


وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
02:35 PM

قطر تسجل 567 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 6015

أعلنت شفاء 37 حالة من المرض بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,817

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.


وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

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