قطر تسجل 567 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 6015

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.
وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.
قطر
فيروس كورونا الجديد
وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.
وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015 حالة.
وقالت الوزارة: شفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.