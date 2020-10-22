النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيمين": خادم الحرمين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير

من خلال تأهيلها وإكسابها المهارات اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجموعة العشرين ورئيس القمة الإسلامية، في ختام اجتماعات "مجموعة تواصل المرأة 20".

وقال: إن هذه الكلمة رسمت خارطة طريق لإصلاح المجتمعات من خلال تمكين المرأة وتفعيل دورها في قيادة التغيير.

وأضاف العثيمين أن خادم الحرمين الشريفين أنصف المرأة بدعوته إلى تجاوز التحديات التي تواجه النساء عبر تأهيلهن وإكسابهن المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقق الإنصاف بين الجنسين.

وأكد "العثيمين" أن المرأة شهدت اهتمامًا كبيرًا خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن "مجموعة تواصل المرأة 20" شهدت نشاطات متميزة أسفرت عن توصيات مهمة بشأن ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين": خادم الحرمين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير
سبق

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجموعة العشرين ورئيس القمة الإسلامية، في ختام اجتماعات "مجموعة تواصل المرأة 20".

وقال: إن هذه الكلمة رسمت خارطة طريق لإصلاح المجتمعات من خلال تمكين المرأة وتفعيل دورها في قيادة التغيير.

وأضاف العثيمين أن خادم الحرمين الشريفين أنصف المرأة بدعوته إلى تجاوز التحديات التي تواجه النساء عبر تأهيلهن وإكسابهن المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقق الإنصاف بين الجنسين.

وأكد "العثيمين" أن المرأة شهدت اهتمامًا كبيرًا خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن "مجموعة تواصل المرأة 20" شهدت نشاطات متميزة أسفرت عن توصيات مهمة بشأن ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
05:24 PM

"العثيمين": خادم الحرمين رسم خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في قيادة التغيير

من خلال تأهيلها وإكسابها المهارات اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
556

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجموعة العشرين ورئيس القمة الإسلامية، في ختام اجتماعات "مجموعة تواصل المرأة 20".

وقال: إن هذه الكلمة رسمت خارطة طريق لإصلاح المجتمعات من خلال تمكين المرأة وتفعيل دورها في قيادة التغيير.

وأضاف العثيمين أن خادم الحرمين الشريفين أنصف المرأة بدعوته إلى تجاوز التحديات التي تواجه النساء عبر تأهيلهن وإكسابهن المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي يتطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقق الإنصاف بين الجنسين.

وأكد "العثيمين" أن المرأة شهدت اهتمامًا كبيرًا خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن "مجموعة تواصل المرأة 20" شهدت نشاطات متميزة أسفرت عن توصيات مهمة بشأن ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,150
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,620
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,322
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,608

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة