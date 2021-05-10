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شاهد.. "بلدية الأفلاج" تُكثّف جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة قبل عيد الفطر

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية ضد كورونا

كثفت بلدية الأفلاج، جولاتها الرقابية المشددة على صالونات الحلاقة؛ تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الصحية التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان مؤخرًا.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين لـ"سبق" أن البلدية -ممثلة في صحة البيئة- قامت بجولات مكثفة على صالونات الحلاقة للتأكد من تطبيق ضوابط العمل الخاصة بها، والتزامها بالإرشادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار "العجالين" إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، بضرورة تكثيف الجولات الرقابية؛ لافتًا إلى أن الجولات الرقابية ستشمل مغاسل الملابس والمحلات التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من عملها وفق اللوائح والتعليمات البلدية والاشتراطات الصحية.

بلدية الأفلاج صالونات الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "بلدية الأفلاج" تُكثّف جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة قبل عيد الفطر
سبق

كثفت بلدية الأفلاج، جولاتها الرقابية المشددة على صالونات الحلاقة؛ تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الصحية التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان مؤخرًا.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين لـ"سبق" أن البلدية -ممثلة في صحة البيئة- قامت بجولات مكثفة على صالونات الحلاقة للتأكد من تطبيق ضوابط العمل الخاصة بها، والتزامها بالإرشادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار "العجالين" إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، بضرورة تكثيف الجولات الرقابية؛ لافتًا إلى أن الجولات الرقابية ستشمل مغاسل الملابس والمحلات التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من عملها وفق اللوائح والتعليمات البلدية والاشتراطات الصحية.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
06:34 PM

شاهد.. "بلدية الأفلاج" تُكثّف جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة قبل عيد الفطر

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية ضد كورونا

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,269

كثفت بلدية الأفلاج، جولاتها الرقابية المشددة على صالونات الحلاقة؛ تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الصحية التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان مؤخرًا.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين لـ"سبق" أن البلدية -ممثلة في صحة البيئة- قامت بجولات مكثفة على صالونات الحلاقة للتأكد من تطبيق ضوابط العمل الخاصة بها، والتزامها بالإرشادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار "العجالين" إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، بضرورة تكثيف الجولات الرقابية؛ لافتًا إلى أن الجولات الرقابية ستشمل مغاسل الملابس والمحلات التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من عملها وفق اللوائح والتعليمات البلدية والاشتراطات الصحية.

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