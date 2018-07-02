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متحدث نادي الاتحاد: سنكشف بالقريب العاجل عن المتورطين في الفساد المالي

قال: كل ما هو مطلوب من كل اتحادي حقيقي على الأقل الهدوء في هذه الفترة

قال فواز الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، إنه سيقوم في القريب العاجل بالإعلان بالأسماء والصور والأرقام، في بيان تفصيلي بكل من أساء لنادي الاتحاد أو قام بفساد مالي وإداري، وهذا ما وعدني به الرئيس شخصيا فلسنا مع أحد ضد أحد نحن في زمن الاتحاد واحد طريق وحب ومكانة.

وأضاف: تقوم إدارة نادي الاتحاد بجهود متواصلة وصعبة للغاية فالاتحاد يرزخ تحت ديون محلية ليست بالسهلة تقترب من سقف 150 مليونا والتحركات قائمة على كل جانب فمكرمة سيدي ولي العهد التي استفادت منها كل الأندية كما استفاد منها الاتحاد كانت للديون الخارجية فقط.

وأضاف: تجد نائب رئيس مجلس الإدارة فراس التركي خارج المملكة يتحرك بشأن القضايا الخارجية ضد الاتحاد منها سوزا مونتاري بيتوركا وغيرها والكابتن خميس يتحرك لخارج المملكة بشأن الصفقات واللاعبين ويتواصل مع المدرب والأخ عبدالله كبوها في المخالصات والديون العامة الداخلية.

في المقابل تجد الدكتور ياسر نصيف "أمين عام النادي " يضاعف من جهده لاستصلاح بيئة النادي وإعادة هيكلته وبناء بنيته التحتية ليكون واجهة لمدينة جدة فلا تكييف ولا ماء وحياة ولا صيانة ولا حتى أرشفة ولا ملفات فكل احتياجات النادي في رؤوس العاملين فقط.

وقال :الفساد وما أدراك ما الفساد ملف ضخم جدا ويزداد مع كل ورقة جديدة يتم اكتشافها وهو الأمر الذي جعلني وبندر يغمور نطالب الزملاء الإعلاميين بفرض الهدوء والابتعاد عن الأسبقية أو ممارسة ضغوط من نوع ما فكل ما هو مطلوب من كل اتحادي حقيقي على الأقل الهدوء في هذه الفترة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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متحدث نادي الاتحاد: سنكشف بالقريب العاجل عن المتورطين في الفساد المالي
سبق

قال فواز الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، إنه سيقوم في القريب العاجل بالإعلان بالأسماء والصور والأرقام، في بيان تفصيلي بكل من أساء لنادي الاتحاد أو قام بفساد مالي وإداري، وهذا ما وعدني به الرئيس شخصيا فلسنا مع أحد ضد أحد نحن في زمن الاتحاد واحد طريق وحب ومكانة.

وأضاف: تقوم إدارة نادي الاتحاد بجهود متواصلة وصعبة للغاية فالاتحاد يرزخ تحت ديون محلية ليست بالسهلة تقترب من سقف 150 مليونا والتحركات قائمة على كل جانب فمكرمة سيدي ولي العهد التي استفادت منها كل الأندية كما استفاد منها الاتحاد كانت للديون الخارجية فقط.

وأضاف: تجد نائب رئيس مجلس الإدارة فراس التركي خارج المملكة يتحرك بشأن القضايا الخارجية ضد الاتحاد منها سوزا مونتاري بيتوركا وغيرها والكابتن خميس يتحرك لخارج المملكة بشأن الصفقات واللاعبين ويتواصل مع المدرب والأخ عبدالله كبوها في المخالصات والديون العامة الداخلية.

في المقابل تجد الدكتور ياسر نصيف "أمين عام النادي " يضاعف من جهده لاستصلاح بيئة النادي وإعادة هيكلته وبناء بنيته التحتية ليكون واجهة لمدينة جدة فلا تكييف ولا ماء وحياة ولا صيانة ولا حتى أرشفة ولا ملفات فكل احتياجات النادي في رؤوس العاملين فقط.

وقال :الفساد وما أدراك ما الفساد ملف ضخم جدا ويزداد مع كل ورقة جديدة يتم اكتشافها وهو الأمر الذي جعلني وبندر يغمور نطالب الزملاء الإعلاميين بفرض الهدوء والابتعاد عن الأسبقية أو ممارسة ضغوط من نوع ما فكل ما هو مطلوب من كل اتحادي حقيقي على الأقل الهدوء في هذه الفترة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
03:33 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:22 PM

متحدث نادي الاتحاد: سنكشف بالقريب العاجل عن المتورطين في الفساد المالي

قال: كل ما هو مطلوب من كل اتحادي حقيقي على الأقل الهدوء في هذه الفترة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,630

قال فواز الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، إنه سيقوم في القريب العاجل بالإعلان بالأسماء والصور والأرقام، في بيان تفصيلي بكل من أساء لنادي الاتحاد أو قام بفساد مالي وإداري، وهذا ما وعدني به الرئيس شخصيا فلسنا مع أحد ضد أحد نحن في زمن الاتحاد واحد طريق وحب ومكانة.

وأضاف: تقوم إدارة نادي الاتحاد بجهود متواصلة وصعبة للغاية فالاتحاد يرزخ تحت ديون محلية ليست بالسهلة تقترب من سقف 150 مليونا والتحركات قائمة على كل جانب فمكرمة سيدي ولي العهد التي استفادت منها كل الأندية كما استفاد منها الاتحاد كانت للديون الخارجية فقط.

وأضاف: تجد نائب رئيس مجلس الإدارة فراس التركي خارج المملكة يتحرك بشأن القضايا الخارجية ضد الاتحاد منها سوزا مونتاري بيتوركا وغيرها والكابتن خميس يتحرك لخارج المملكة بشأن الصفقات واللاعبين ويتواصل مع المدرب والأخ عبدالله كبوها في المخالصات والديون العامة الداخلية.

في المقابل تجد الدكتور ياسر نصيف "أمين عام النادي " يضاعف من جهده لاستصلاح بيئة النادي وإعادة هيكلته وبناء بنيته التحتية ليكون واجهة لمدينة جدة فلا تكييف ولا ماء وحياة ولا صيانة ولا حتى أرشفة ولا ملفات فكل احتياجات النادي في رؤوس العاملين فقط.

وقال :الفساد وما أدراك ما الفساد ملف ضخم جدا ويزداد مع كل ورقة جديدة يتم اكتشافها وهو الأمر الذي جعلني وبندر يغمور نطالب الزملاء الإعلاميين بفرض الهدوء والابتعاد عن الأسبقية أو ممارسة ضغوط من نوع ما فكل ما هو مطلوب من كل اتحادي حقيقي على الأقل الهدوء في هذه الفترة.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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