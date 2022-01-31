علماء اليمن يدينون جرائم "الحوثي".. ويثمّنون جهود التحالف بقيادة المملكة

باركوا إطلاق عملية حرية اليمن السعيد التي تهدف إلى تحرير كل تراب بلادهم

ثمّن علماء ودعاة اليمن الجهود التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وعبّروا عن شكرهم لمواقف المملكة ومساندتها الشرعية والشعب اليمني في مختلف المجالات، والتخفيف من معاناة اليمنيين، كما باركوا إطلاق عملية حرية اليمن السعيد التي تهدف إلى تحرير كل تراب اليمن من الإرهاب الحوثي، وأن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك في ختام فعالية ملتقى علماء ودعاة اليمن (مأرب في مواجهة العدوان الحوثي.. الموقف الشرعي والواجب الإنساني) الذي عقد في مدينة مأرب ونظمه برنامج التواصل مع علماء اليمن تحت شعار (حرية اليمن السعيد) بدعم ورعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية وقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب.

وندّد العلماء في البيان الصادر عن الملتقى، بالعدوان الإرهابي الحوثي الإيراني على مأرب وبقية المحافظات اليمنية، كما أدانوا استهداف الحوثي الإرهابي للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وما جرى أخيراً من اعتداءٍ على دولة الإمارات العربية المتحدة، مبينين الموقف والواجب الإنساني إزاء تلك الانتهاكات الحوثية.

وأشادوا بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني بمن فيهم العمالقة والمقاومة الشعبية، واستعرضوا سبل توحيد الجهود وجمع الكلمة، وبذل المزيد في مساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى تحرير كامل التراب اليمني.