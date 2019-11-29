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"أمن الأفلاج" يضبط شاباً بحوزته 160 حبة كبتاجون وقطع حشيش

حُرر محضر بالواقعة وسلم المتهم والمضبوطات للجهات المختصة

ضبطت الجهات الأمنية في الأفلاج، شاباً بحوزته كمية من الحبوب المخدرة وقطع حشيش.

وفي التفاصيل، استوقفت لجنة أمنية مشتركة أثناء عملها الميداني غرب الأفلاج شاباً، وبتفتيش مركبته عثر بداخلها على 160 قرصاً من حبوب "كبتاجون" المخدرة وقطع حشيش وحبوب محظورة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

الجهات الأمنية الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمن الأفلاج" يضبط شاباً بحوزته 160 حبة كبتاجون وقطع حشيش
سبق

ضبطت الجهات الأمنية في الأفلاج، شاباً بحوزته كمية من الحبوب المخدرة وقطع حشيش.

وفي التفاصيل، استوقفت لجنة أمنية مشتركة أثناء عملها الميداني غرب الأفلاج شاباً، وبتفتيش مركبته عثر بداخلها على 160 قرصاً من حبوب "كبتاجون" المخدرة وقطع حشيش وحبوب محظورة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
11:55 PM

"أمن الأفلاج" يضبط شاباً بحوزته 160 حبة كبتاجون وقطع حشيش

حُرر محضر بالواقعة وسلم المتهم والمضبوطات للجهات المختصة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
1,350

ضبطت الجهات الأمنية في الأفلاج، شاباً بحوزته كمية من الحبوب المخدرة وقطع حشيش.

وفي التفاصيل، استوقفت لجنة أمنية مشتركة أثناء عملها الميداني غرب الأفلاج شاباً، وبتفتيش مركبته عثر بداخلها على 160 قرصاً من حبوب "كبتاجون" المخدرة وقطع حشيش وحبوب محظورة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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