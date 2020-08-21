"بشرى الخيرية" بالأفلاج تُقرض ۲۰۰ فتاة بالمحافظة لتنفيذ ۸۰ مشروعاً

بقيمة تصل لـ ١٠٠ ألف ريال ضمن برنامج "ثمرة لبناء المرأة المنتجة"

أطلقت الجمعية النسائية " بشرى الخيرية " بالأفلاج برنامج التمويل التنموي "ثمرة لبناء المرأة المنتجة" خلال عام۲۰۱۷م الذي يعد أحد مبادرات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وحقق نجاحه في هذه المرحلة التي من خلالها تم تمويل ۲۰۰ فتاة من فتيات المحافظة تنوعت على ۸۰ مشروعاً.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة مجلس الإدارة بجمعية بشرى هدى أبو دجين لـ "سبق " أن البرنامج في مرحلته الثانية قد دعم ما يقارب ۳۰ مشروعاً مستحدثاً وإعادة تمويل عدد من المشاريع السابقة.

وأضافت: الجمعية النسائية بالأفلاج "بشرى الخيرية" ستبدأ في استقبال طلبات القروض بمرحلته الثالثة مع بداية عام 1441هـ للراغبات في العمل والمشاريع الصغيرة، بحيث يتم عقد دورات لهن وتشجيعهن وتقديم قروض لهن تتراوح بين ٤٢٠٠ وحتى ۱۰۰۰۰۰ ريال كمشروع مستدام.

وأردفت: المشاريع تتنوع بين نشاط تجاري يشمل: بيع أجهزة الجوال وإكسسواراتها، وبيع جلابيات وملابس، وبيع منتجات العناية بالمرأة، كذلك بيع أدوات تجميل، وبيع عطور وبخور.

ويشمل مجال النشاط الصناعي: خياطة وتطريز المفارش، صناعة البخور، صناعة الكوروشيه، طبخ الخبز الصاج، تغليف، وتجهيز هدايا المواليد، والطبخ والمأكولات الشعبية والمعمول، والحلويات.

ونشاط خدمي يشمل: نقش الحناء، طباعة البحوث، تجهيز الولائم للحفلات، تجهيز القاعات، أعمال فنية، وعمل تسريحات وماكياج.

وأكدت "أبو دجين" أن الشروط الأساسية الواجب توفرها في المقترضة هي: امتلاك السيدة لمشروع قائم أو خبرة في مجال معين، أو ترغب البدء بتنفيذ مشروع وينقصها التمويل اللازم بعد الحصول على التأهيل اللازم، وأن تكون مجموعة النساء مكونة من (۲_٥) سيدات سعوديات ويمكن قبول واحدة فقط في كل مجموعة غير سعودية بإقامة نظامية.

كذلك أن تكون المجموعة من ضمن سكان الحي الواحد والمنطقة الجغرافية المحددة، وأن تكون أعمار السيدات لجميع أنواع القروض بالبرنامج ما بين (۱۸- ۹۰) سنة، كذلك تكون الكفالة لجميع السيدات ضمن المجموعة الواحدة بالتكافل والتضامن بالتوقيع على العقد والكمبيالة وطلب القرض، بالإضافة إلى توفر كفيل غارم في حالة القرض الفردي.

واختتمت "أبو دجين" بتقديم الشكر لله - سبحانه وتعالى- ثم لحكومتنا الرشيدة والمؤسسة المانحة مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي؛ على ما يقدمونه لصالح دعم المرأة في مملكتنا الغالية.