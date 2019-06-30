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"آل ثاني" يحتفل بزفاف نجله "عبد الله"

بحضور نائب أمير الرياض

احتفل الشيخ فهد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، بزواج نجله الشيخ "عبد الله"، في قاعة "الخزامى" للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن.
شهد الحفل عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ قبائل ووجهاء المجتمع.
تهنئ "سبق" العروسين، وتتمنى لهما التوفيق والسعادة.

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"آل ثاني" يحتفل بزفاف نجله "عبد الله"
سبق

احتفل الشيخ فهد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، بزواج نجله الشيخ "عبد الله"، في قاعة "الخزامى" للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن.
شهد الحفل عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ قبائل ووجهاء المجتمع.
تهنئ "سبق" العروسين، وتتمنى لهما التوفيق والسعادة.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
06:36 PM

"آل ثاني" يحتفل بزفاف نجله "عبد الله"

بحضور نائب أمير الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشيخ فهد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، بزواج نجله الشيخ "عبد الله"، في قاعة "الخزامى" للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن.
شهد الحفل عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ قبائل ووجهاء المجتمع.
تهنئ "سبق" العروسين، وتتمنى لهما التوفيق والسعادة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,410
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