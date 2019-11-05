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ورشة "سعودية - إماراتية" عن الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي

تُعقد بالرياض الأحد المقبل .. لبناء قدرات وطنية قادرة على التصدّي

ينظّم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان "الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي".

وتعقد الورشة في مقر المعهد بمدينة الرياض، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

تهدف الورشة إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها.

وتشمل الورشة أربع جلسات تضم ثمانية محاور رئيسة يُشارك فيها سفراء ومتخصصون في المجال الدبلوماسي والاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على سفراء وأساتذة دوليين من جهات دبلوماسية وأكاديمية عالمية.

وتتناول الجلسة الأولى موضوع، الأمن السيبراني وقضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي، وتبحث محاورها، الجدل القانوني في تحديد المفاهيم والأعراف السيبرانية، ومقارنة النزاع في الفضاء السيبراني بالنزاع في الفضاء المادي في ضوء القانون الدولي ومدى إمكانية تطبيق اتفاقية دولية للأمن السيبراني، والأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي.

ويتحدث فيها الدكتور هاريت مونيهان؛ من معهد شاتام هاوس البريطاني، والدكتور روبيرت ديوار؛ من مركز جنيف للسياسة الامنية، ومريم باوزير؛ من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتترأس الجلسة مريم المحمود؛ من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان "التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفضاء السيبراني" وتبحث محاورها، أبرز التهديدات والتحديات الحالية في فضاء الأمن السيبراني من حيث تنامي عدد ونوع الهجمات والمهاجمين، وتأثير تلك الهجمات في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية للدول والمجتمعات، وطرق الحماية وأفضل الممارسات والحلول والإستراتيجيات الوطنية للتصدي لأخطار الفضاء السيبراني.

ويتحدث فيها المهندس عبدالعزيز الزرعوني؛ من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات، والمهندس فهد الدريبي؛ من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وممثلون عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الخارجية، بينما يترأس الجلسة الدكتور نجم الذيابي؛ من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وتتناول الجلسة الثالثة موضوع دور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني، والجهود الدبلوماسية التي تبذل في إطار العمل الدولي المشترك للحد من سباق التسلح، وتزايد الهجمات النوعية في الفضاء السيبراني، ودور الدبلوماسية في قيام تعاون دولي يسهم في التوصل إلى اتفاقيات دولية تحكم سلوك اللاعبين الدوليين وغير الدوليين في الفضاء السيبراني.

وتتحدث فيها السفيرة جينا أبركرومبي؛ من مجلس سياسة الشرق الأوسط، والسفير الدكتور آثار سلطان خان؛ من معهد جنيف الدبلوماسي، ويترأس الجلسة الدكتور عبدالله السلامة؛ مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وتبحث الجلسة الرابعة نتائج وتوصيات الورشة، ويترأسها الدكتور منصور المرزوقي؛ من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

ودعت اللجنة المنظمة، الراغبين في الحضور، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد.

الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ورشة "سعودية - إماراتية" عن الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي
سبق

ينظّم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان "الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي".

وتعقد الورشة في مقر المعهد بمدينة الرياض، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

تهدف الورشة إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها.

وتشمل الورشة أربع جلسات تضم ثمانية محاور رئيسة يُشارك فيها سفراء ومتخصصون في المجال الدبلوماسي والاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على سفراء وأساتذة دوليين من جهات دبلوماسية وأكاديمية عالمية.

وتتناول الجلسة الأولى موضوع، الأمن السيبراني وقضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي، وتبحث محاورها، الجدل القانوني في تحديد المفاهيم والأعراف السيبرانية، ومقارنة النزاع في الفضاء السيبراني بالنزاع في الفضاء المادي في ضوء القانون الدولي ومدى إمكانية تطبيق اتفاقية دولية للأمن السيبراني، والأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي.

ويتحدث فيها الدكتور هاريت مونيهان؛ من معهد شاتام هاوس البريطاني، والدكتور روبيرت ديوار؛ من مركز جنيف للسياسة الامنية، ومريم باوزير؛ من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتترأس الجلسة مريم المحمود؛ من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان "التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفضاء السيبراني" وتبحث محاورها، أبرز التهديدات والتحديات الحالية في فضاء الأمن السيبراني من حيث تنامي عدد ونوع الهجمات والمهاجمين، وتأثير تلك الهجمات في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية للدول والمجتمعات، وطرق الحماية وأفضل الممارسات والحلول والإستراتيجيات الوطنية للتصدي لأخطار الفضاء السيبراني.

ويتحدث فيها المهندس عبدالعزيز الزرعوني؛ من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات، والمهندس فهد الدريبي؛ من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وممثلون عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الخارجية، بينما يترأس الجلسة الدكتور نجم الذيابي؛ من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وتتناول الجلسة الثالثة موضوع دور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني، والجهود الدبلوماسية التي تبذل في إطار العمل الدولي المشترك للحد من سباق التسلح، وتزايد الهجمات النوعية في الفضاء السيبراني، ودور الدبلوماسية في قيام تعاون دولي يسهم في التوصل إلى اتفاقيات دولية تحكم سلوك اللاعبين الدوليين وغير الدوليين في الفضاء السيبراني.

وتتحدث فيها السفيرة جينا أبركرومبي؛ من مجلس سياسة الشرق الأوسط، والسفير الدكتور آثار سلطان خان؛ من معهد جنيف الدبلوماسي، ويترأس الجلسة الدكتور عبدالله السلامة؛ مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وتبحث الجلسة الرابعة نتائج وتوصيات الورشة، ويترأسها الدكتور منصور المرزوقي؛ من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

ودعت اللجنة المنظمة، الراغبين في الحضور، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:52 PM

ورشة "سعودية - إماراتية" عن الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي

تُعقد بالرياض الأحد المقبل .. لبناء قدرات وطنية قادرة على التصدّي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينظّم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان "الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي".

وتعقد الورشة في مقر المعهد بمدينة الرياض، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

تهدف الورشة إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها.

وتشمل الورشة أربع جلسات تضم ثمانية محاور رئيسة يُشارك فيها سفراء ومتخصصون في المجال الدبلوماسي والاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على سفراء وأساتذة دوليين من جهات دبلوماسية وأكاديمية عالمية.

وتتناول الجلسة الأولى موضوع، الأمن السيبراني وقضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي، وتبحث محاورها، الجدل القانوني في تحديد المفاهيم والأعراف السيبرانية، ومقارنة النزاع في الفضاء السيبراني بالنزاع في الفضاء المادي في ضوء القانون الدولي ومدى إمكانية تطبيق اتفاقية دولية للأمن السيبراني، والأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي.

ويتحدث فيها الدكتور هاريت مونيهان؛ من معهد شاتام هاوس البريطاني، والدكتور روبيرت ديوار؛ من مركز جنيف للسياسة الامنية، ومريم باوزير؛ من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتترأس الجلسة مريم المحمود؛ من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان "التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفضاء السيبراني" وتبحث محاورها، أبرز التهديدات والتحديات الحالية في فضاء الأمن السيبراني من حيث تنامي عدد ونوع الهجمات والمهاجمين، وتأثير تلك الهجمات في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية للدول والمجتمعات، وطرق الحماية وأفضل الممارسات والحلول والإستراتيجيات الوطنية للتصدي لأخطار الفضاء السيبراني.

ويتحدث فيها المهندس عبدالعزيز الزرعوني؛ من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات، والمهندس فهد الدريبي؛ من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وممثلون عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الخارجية، بينما يترأس الجلسة الدكتور نجم الذيابي؛ من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وتتناول الجلسة الثالثة موضوع دور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني، والجهود الدبلوماسية التي تبذل في إطار العمل الدولي المشترك للحد من سباق التسلح، وتزايد الهجمات النوعية في الفضاء السيبراني، ودور الدبلوماسية في قيام تعاون دولي يسهم في التوصل إلى اتفاقيات دولية تحكم سلوك اللاعبين الدوليين وغير الدوليين في الفضاء السيبراني.

وتتحدث فيها السفيرة جينا أبركرومبي؛ من مجلس سياسة الشرق الأوسط، والسفير الدكتور آثار سلطان خان؛ من معهد جنيف الدبلوماسي، ويترأس الجلسة الدكتور عبدالله السلامة؛ مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وتبحث الجلسة الرابعة نتائج وتوصيات الورشة، ويترأسها الدكتور منصور المرزوقي؛ من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

ودعت اللجنة المنظمة، الراغبين في الحضور، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد.

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