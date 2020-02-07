النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": "كورونا" أكثر خطورة على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة

خصوصاً مَن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم

أكّد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس؛ مجدّداً، أنه لم يُعرف سوى القليل عن فيروس كورونا الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مضيفاً أنه يجب أن يواصل الناس ممارسة عادات النظافة الأساسية، وعلى وجه الخصوص غسل اليدين؛ والسعال أو العطس في مرفق الذراع إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف، أنه على الرغم من تحديد تسلسل الحمض النووي الخاص بالفيروس، إلا أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن لمنع العدوى، ولا يوجد دواء للمرض، الذي يسبّبه الفيروس، كما أننا لا نفهم بشكل صحيح قابلية الفيروس على التنقل أو حدّته، ونحتاج إلى إجابات لجميع هذه الأسئلة، مشيراً إلى أننا نحارب شبحاً ونحتاج إلى إخراج هذا الفيروس إلى النور حتى نتمكن من مهاجمته بشكل صحيح.

وأفاد مدير الطوارئ بالمنظمة الدكتور مايكل راين؛ من جهته، بأن التراجع الطفيف في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد مرحب به، ولكنه لا يمثل حدثاً يستدعي الاحتفال به.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصحة العالمية": "كورونا" أكثر خطورة على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة
سبق

أكّد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس؛ مجدّداً، أنه لم يُعرف سوى القليل عن فيروس كورونا الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مضيفاً أنه يجب أن يواصل الناس ممارسة عادات النظافة الأساسية، وعلى وجه الخصوص غسل اليدين؛ والسعال أو العطس في مرفق الذراع إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف، أنه على الرغم من تحديد تسلسل الحمض النووي الخاص بالفيروس، إلا أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن لمنع العدوى، ولا يوجد دواء للمرض، الذي يسبّبه الفيروس، كما أننا لا نفهم بشكل صحيح قابلية الفيروس على التنقل أو حدّته، ونحتاج إلى إجابات لجميع هذه الأسئلة، مشيراً إلى أننا نحارب شبحاً ونحتاج إلى إخراج هذا الفيروس إلى النور حتى نتمكن من مهاجمته بشكل صحيح.

وأفاد مدير الطوارئ بالمنظمة الدكتور مايكل راين؛ من جهته، بأن التراجع الطفيف في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد مرحب به، ولكنه لا يمثل حدثاً يستدعي الاحتفال به.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
01:28 PM

"الصحة العالمية": "كورونا" أكثر خطورة على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة

خصوصاً مَن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,671

أكّد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس؛ مجدّداً، أنه لم يُعرف سوى القليل عن فيروس كورونا الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مضيفاً أنه يجب أن يواصل الناس ممارسة عادات النظافة الأساسية، وعلى وجه الخصوص غسل اليدين؛ والسعال أو العطس في مرفق الذراع إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف، أنه على الرغم من تحديد تسلسل الحمض النووي الخاص بالفيروس، إلا أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن لمنع العدوى، ولا يوجد دواء للمرض، الذي يسبّبه الفيروس، كما أننا لا نفهم بشكل صحيح قابلية الفيروس على التنقل أو حدّته، ونحتاج إلى إجابات لجميع هذه الأسئلة، مشيراً إلى أننا نحارب شبحاً ونحتاج إلى إخراج هذا الفيروس إلى النور حتى نتمكن من مهاجمته بشكل صحيح.

وأفاد مدير الطوارئ بالمنظمة الدكتور مايكل راين؛ من جهته، بأن التراجع الطفيف في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد مرحب به، ولكنه لا يمثل حدثاً يستدعي الاحتفال به.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,003
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,529

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة