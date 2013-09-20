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بنجلاديش تطلب إعفاءً جمركياً لـ 137 من منتجاتها.. وتعد المملكة بالحصري

وفد رسمي يسعى لجذب الاستثمار السعودي عبر مشاريع منها خط سكة حديدية

تقدمت بنجلاديش بطلب من الجهات المعنية في المملكة، بإعفاء 137 منتجاً بنجلاديشياً من الرسوم الجمركية.

ووفقاً لتقارير بنجلاديشية، فإن سلمان عبدالرحمن، مستشار رئيس الوزراء البنجلاديشي للصناعة والاستثمار الخاص، وصل إلى السعودية مع وفد حكومي وتجاري رفيع المستوى وتقدم بطلب لإعفاء عددٍ من المنتجات التي تستوردها السعودية من الرسوم الجمركية.

وتستورد السعودية الملابس والسلع الجلدية والسلع البلاستيكية والأسماك المجمدة والمستحضرات الصيدلانية من بنجلاديش، ويبلغ حجم التجارة الثنائية الحالية بين السعودية وبنجلاديش 1.3 مليار دولار.

وقال "عبدالرحمن"، إن المملكة العربية السعودية يمكن أن تتخذ الخطوات اللازمة لاستيراد اللحوم الحلال من بنجلاديش أيضاً، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة حصرياً للمستثمرين السعوديين مع تقديم التسهيلات اللازمة.

ويسعى الوفد البنجلاديشي لجذب الاستثمارات السعودية لإنشاء عديد من المشاريع الضخمة، بما في ذلك خط السكك الحديدية من دكا الى ميناء بايرا، وإنشاء مركز سياحي دولي على مستويات عالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بنجلاديش تطلب إعفاءً جمركياً لـ 137 من منتجاتها.. وتعد المملكة بالحصري
سبق

تقدمت بنجلاديش بطلب من الجهات المعنية في المملكة، بإعفاء 137 منتجاً بنجلاديشياً من الرسوم الجمركية.

ووفقاً لتقارير بنجلاديشية، فإن سلمان عبدالرحمن، مستشار رئيس الوزراء البنجلاديشي للصناعة والاستثمار الخاص، وصل إلى السعودية مع وفد حكومي وتجاري رفيع المستوى وتقدم بطلب لإعفاء عددٍ من المنتجات التي تستوردها السعودية من الرسوم الجمركية.

وتستورد السعودية الملابس والسلع الجلدية والسلع البلاستيكية والأسماك المجمدة والمستحضرات الصيدلانية من بنجلاديش، ويبلغ حجم التجارة الثنائية الحالية بين السعودية وبنجلاديش 1.3 مليار دولار.

وقال "عبدالرحمن"، إن المملكة العربية السعودية يمكن أن تتخذ الخطوات اللازمة لاستيراد اللحوم الحلال من بنجلاديش أيضاً، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة حصرياً للمستثمرين السعوديين مع تقديم التسهيلات اللازمة.

ويسعى الوفد البنجلاديشي لجذب الاستثمارات السعودية لإنشاء عديد من المشاريع الضخمة، بما في ذلك خط السكك الحديدية من دكا الى ميناء بايرا، وإنشاء مركز سياحي دولي على مستويات عالمية.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:48 PM

بنجلاديش تطلب إعفاءً جمركياً لـ 137 من منتجاتها.. وتعد المملكة بالحصري

وفد رسمي يسعى لجذب الاستثمار السعودي عبر مشاريع منها خط سكة حديدية

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,816

تقدمت بنجلاديش بطلب من الجهات المعنية في المملكة، بإعفاء 137 منتجاً بنجلاديشياً من الرسوم الجمركية.

ووفقاً لتقارير بنجلاديشية، فإن سلمان عبدالرحمن، مستشار رئيس الوزراء البنجلاديشي للصناعة والاستثمار الخاص، وصل إلى السعودية مع وفد حكومي وتجاري رفيع المستوى وتقدم بطلب لإعفاء عددٍ من المنتجات التي تستوردها السعودية من الرسوم الجمركية.

وتستورد السعودية الملابس والسلع الجلدية والسلع البلاستيكية والأسماك المجمدة والمستحضرات الصيدلانية من بنجلاديش، ويبلغ حجم التجارة الثنائية الحالية بين السعودية وبنجلاديش 1.3 مليار دولار.

وقال "عبدالرحمن"، إن المملكة العربية السعودية يمكن أن تتخذ الخطوات اللازمة لاستيراد اللحوم الحلال من بنجلاديش أيضاً، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة حصرياً للمستثمرين السعوديين مع تقديم التسهيلات اللازمة.

ويسعى الوفد البنجلاديشي لجذب الاستثمارات السعودية لإنشاء عديد من المشاريع الضخمة، بما في ذلك خط السكك الحديدية من دكا الى ميناء بايرا، وإنشاء مركز سياحي دولي على مستويات عالمية.

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