إدارة التعاون تجدّد عقد ربيع سفياني لعام آخر

جدّدت إدارة نادي التعاون عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم ربيع_سفياني لمدة موسم واحد، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم، واللاعب، ووكيل أعماله هشام العريني.



ووفقاً لما ذكره حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "جددت إدارة النادي عقد اللاعب ربيع سفياني لمدة موسم واحد".

وكان التعاون قد تعاقد مع سفياني في الصيف الماضي قادماً من نادي الاتحاد بموجب عقد لمدة موسم.

يذكر أن اللاعب شارك مع الفريق منذ انضمامه إليه في 21 مباراة في الدوري، سجل خلالها ثلاثة أهداف وساهم في صناعة أربعة أهداف.



