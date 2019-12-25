الأهلي بطلاً لبطولة أندية غرب آسيا الثالثة لكرة الطاولة بالمنامة

حقق فريق الأهلي السعودي بطولة أندية غرب آسيا الثالثة لكرة الطاولة بالمنامة التي اختتمت مساء اليوم الأربعاء والتي شارك بها أكثر من 70 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً، وحل ثانياً نادي سار البحريني وجاء بالمركز الثالث نادي البحرين البحريني ورابعاً نادي الاتحاد السعودي.

وتوجت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة الفرق الفائزة.

من جهة أخرى أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة المهندس فواز الشرابي أن البطولة تعتبر من أقوى بطولات المنطقة وغرب آسيا تحديداً، والتي يتنافس فيها لاعبون من أندية قوية في دول غرب آسيا مثل عبدالعزيز العباد وراشد سند ومحمد عباس ونايف الجدعي وعلي الخضراوي، بالإضافة إلى تواجد 10 لاعبين محترفين مع الأندية المشاركة ومصنفين بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة.



