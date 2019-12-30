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تعاني من التعرّق الشديد في الفراش ليلًا؟.. استشِر طبيبك فورًا

مختصون أرجعوها لسببين أحدهما يدق ناقوس الخطر

أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية، أن التعرّق الليلي الشديد له أسباب عدة؛ منها ما هو غير خطير، ومنها ما يدق ناقوس الخطر.

وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة (حارة) قبل النوم، أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة، أو التوتر النفسي، أو تناول أدوية معينة كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري.. أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد؛ فتتمثل في أمراض الأيض كداء السكري، ومشكلات الغدة الدرقية، وسرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الدم "اللوكيميا".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق الليلي الشديد.

التعرق الليلي الشديد أمراض السكري

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تعاني من التعرّق الشديد في الفراش ليلًا؟.. استشِر طبيبك فورًا
سبق

أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية، أن التعرّق الليلي الشديد له أسباب عدة؛ منها ما هو غير خطير، ومنها ما يدق ناقوس الخطر.

وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة (حارة) قبل النوم، أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة، أو التوتر النفسي، أو تناول أدوية معينة كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري.. أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد؛ فتتمثل في أمراض الأيض كداء السكري، ومشكلات الغدة الدرقية، وسرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الدم "اللوكيميا".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق الليلي الشديد.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
09:11 AM

تعاني من التعرّق الشديد في الفراش ليلًا؟.. استشِر طبيبك فورًا

مختصون أرجعوها لسببين أحدهما يدق ناقوس الخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية، أن التعرّق الليلي الشديد له أسباب عدة؛ منها ما هو غير خطير، ومنها ما يدق ناقوس الخطر.

وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة (حارة) قبل النوم، أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة، أو التوتر النفسي، أو تناول أدوية معينة كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري.. أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد؛ فتتمثل في أمراض الأيض كداء السكري، ومشكلات الغدة الدرقية، وسرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الدم "اللوكيميا".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق الليلي الشديد.

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