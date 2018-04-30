حملة تفتيشية على سوق السمك بالقطيف لاصطياد المخالفين

نفذها فرع وزارة العمل بالمحافظة ضمن "وطن بلا مخالف"

نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف أمس حملة تفتيشية استهدفت سوق السمك في المحافظة، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة المحافظة، ودوريات الأمن، ضمن حملة "وطن بلا مخالف".

ونتج عن الحملة ضبط مجموعة كبيرة من العمالة المخالفة، حيث تم الانتهاء اليوم من التحقيق مع الدفعة الأولى، حيث تم رصد 25 مخالفة كانت المادة 39 من النظام تحتل المقدمة بـ 20 مخالفة، و3 مخالفات للمادة 38، ومخالفتين للمادة 15 من النظام، علماً بأن المواد التي تم ضبطها تنص على ما يلي: المادة 39 لا يجوز نظاماً أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو يعمل لحسابه الخاص، والمادة 38 لا يجوز تشغيل العامل في مهنة خلاف المهنة المدونة في رخصة الإقامة، والمادة 15 عدم إبلاغ مكتب العمل عن بدء العمل في المنشأة.

من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما تم إنجازه من عمل خلال الحملة، مؤكداً أن متابعة المخالفات تهدف إلى ضبط المخالفين لتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، وذلك تحقيقاً لأحد أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببرنامج التحول الوطني 2020، وأنه يجب على أصحاب العمل متابعة ما يستحدث من تعليمات وأنظمة العمل لتبقيهم بمنأى عن المخالفات، وأن نسعى جميعاً لبناء اقتصاد مزدهر.