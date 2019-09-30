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عشرات الزعماء في باريس لحضور جنازة "شيراك"

أقيمت له جنازة عسكرية عند فندق "أوتيل ديزينفاليد"

تجمّع نحو 30 زعيماً أجنبياً، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، لحضور جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 86 عاماً.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن فرنسيين كثيرين يمتدحون "شيراك" بوصفه زعيماً رسّخ دور فرنسا على الساحة العالمية، ولمعارضته غزو العراق عام 2003، ولم تتلطخ صورته كثيراً بإدانته عقب خروجه من السلطة بسوء استخدام المال العام.

وأقيمت جنازة عسكرية لـ"شيراك" عند فندق "أوتيل ديزينفاليد" بوسط باريس، حيث جثمانه بعد إلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن ينقل في موكب إلى كنيسة سان سولبيس.

وانضمّ رؤساء الدول والحكومات الزائرون إلى شخصيات فرنسية بارزة؛ لحضور مراسم الجنازة، ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء لاحقاً للغداء في قصر الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه إن من بين الزعماء الآخرين الذين سيحضرون المراسم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وسيدفن "شيراك" في مقبرة مونبارناس في باريس بجوار ابنته لورانس، التي توفيت عام 2016.

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عشرات الزعماء في باريس لحضور جنازة "شيراك"
سبق

تجمّع نحو 30 زعيماً أجنبياً، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، لحضور جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 86 عاماً.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن فرنسيين كثيرين يمتدحون "شيراك" بوصفه زعيماً رسّخ دور فرنسا على الساحة العالمية، ولمعارضته غزو العراق عام 2003، ولم تتلطخ صورته كثيراً بإدانته عقب خروجه من السلطة بسوء استخدام المال العام.

وأقيمت جنازة عسكرية لـ"شيراك" عند فندق "أوتيل ديزينفاليد" بوسط باريس، حيث جثمانه بعد إلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن ينقل في موكب إلى كنيسة سان سولبيس.

وانضمّ رؤساء الدول والحكومات الزائرون إلى شخصيات فرنسية بارزة؛ لحضور مراسم الجنازة، ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء لاحقاً للغداء في قصر الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه إن من بين الزعماء الآخرين الذين سيحضرون المراسم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وسيدفن "شيراك" في مقبرة مونبارناس في باريس بجوار ابنته لورانس، التي توفيت عام 2016.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
02:44 PM

عشرات الزعماء في باريس لحضور جنازة "شيراك"

أقيمت له جنازة عسكرية عند فندق "أوتيل ديزينفاليد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجمّع نحو 30 زعيماً أجنبياً، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، لحضور جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 86 عاماً.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن فرنسيين كثيرين يمتدحون "شيراك" بوصفه زعيماً رسّخ دور فرنسا على الساحة العالمية، ولمعارضته غزو العراق عام 2003، ولم تتلطخ صورته كثيراً بإدانته عقب خروجه من السلطة بسوء استخدام المال العام.

وأقيمت جنازة عسكرية لـ"شيراك" عند فندق "أوتيل ديزينفاليد" بوسط باريس، حيث جثمانه بعد إلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن ينقل في موكب إلى كنيسة سان سولبيس.

وانضمّ رؤساء الدول والحكومات الزائرون إلى شخصيات فرنسية بارزة؛ لحضور مراسم الجنازة، ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء لاحقاً للغداء في قصر الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه إن من بين الزعماء الآخرين الذين سيحضرون المراسم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وسيدفن "شيراك" في مقبرة مونبارناس في باريس بجوار ابنته لورانس، التي توفيت عام 2016.

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