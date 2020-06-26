الولايات المتحدة تسجّل 37,667 إصابة مؤكدة و692 حالة وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات 2,374,282 والوفيات 121,809
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 37,667 إصابة مؤكدة و692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,374,282 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 121,809 حالات وفاة.
الولايات المتحدة
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة تسجّل 37,667 إصابة مؤكدة و692 حالة وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-26
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 37,667 إصابة مؤكدة و692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,374,282 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 121,809 حالات وفاة.
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:26 PM
الولايات المتحدة تسجّل 37,667 إصابة مؤكدة و692 حالة وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات 2,374,282 والوفيات 121,809
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 37,667 إصابة مؤكدة و692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,374,282 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 121,809 حالات وفاة.