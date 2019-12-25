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"هيئة الاتصالات" تنال شهادة الالتزام من المؤسسة الأوروبية للجودة

كأول منظم للاتصالات وتقنية المعلومات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حققت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شهادة الالتزام بالتميز المؤسسي "C2E" من المستوى الثاني؛ وذلك وفقاً لتقرير المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة "EFQM"، كأول منظم للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.

وكشفت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" أن الهيئة قد حصلت على هذه الشهادة نظير وفائها بعدد من المعايير الاستراتيجية على صعيد رفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعين الخاص والعام؛ لضمان تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وإطلاقها مبادراتٍ نوعيةٍ أسهمت في دعم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وفي تحقيق الاستدامة على صعيد تحسين إجراءات الأعمال وحوكمتها، وتمكين العمل المؤسسي بما يحقق مستهدفات التحول الرقمي.

وقال مدير عام التخطيط الاستراتيجي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نايف بن عبدالحكيم ششة: الهيئة تسعى دائماً إلى تحديث معايير الحوكمة في تعاملاتها الداخلية والخارجية كافة، بالتوائم مع الممارسات الدولية.

وأضاف: الهيئة دأبت على تفعيل التكامل مع الأطراف المعنية كافة؛ سعياً في تمكين التحول الرقمي وهو ما سجلت المؤشرات العالمية تقدم المملكة فيه.

يذكر أن تقرير المنظمة الدولية أوضح أن التزام الهيئة بممارسات التميز المؤسسي وحصولها على الشهادة بالمستوى الأول والثاني لعامين على التوالي يعد أحد العوامل الداعمة لتحقيق المملكة عدداً من المراتب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ أبرزها وصولها للمرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في إجمالي النطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات، والـ14 عالمياً في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل، بالإضافة إلى تصنيف المملكة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن الدول الأعلى نضجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تنال شهادة الالتزام من المؤسسة الأوروبية للجودة
سبق

حققت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شهادة الالتزام بالتميز المؤسسي "C2E" من المستوى الثاني؛ وذلك وفقاً لتقرير المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة "EFQM"، كأول منظم للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.

وكشفت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" أن الهيئة قد حصلت على هذه الشهادة نظير وفائها بعدد من المعايير الاستراتيجية على صعيد رفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعين الخاص والعام؛ لضمان تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وإطلاقها مبادراتٍ نوعيةٍ أسهمت في دعم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وفي تحقيق الاستدامة على صعيد تحسين إجراءات الأعمال وحوكمتها، وتمكين العمل المؤسسي بما يحقق مستهدفات التحول الرقمي.

وقال مدير عام التخطيط الاستراتيجي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نايف بن عبدالحكيم ششة: الهيئة تسعى دائماً إلى تحديث معايير الحوكمة في تعاملاتها الداخلية والخارجية كافة، بالتوائم مع الممارسات الدولية.

وأضاف: الهيئة دأبت على تفعيل التكامل مع الأطراف المعنية كافة؛ سعياً في تمكين التحول الرقمي وهو ما سجلت المؤشرات العالمية تقدم المملكة فيه.

يذكر أن تقرير المنظمة الدولية أوضح أن التزام الهيئة بممارسات التميز المؤسسي وحصولها على الشهادة بالمستوى الأول والثاني لعامين على التوالي يعد أحد العوامل الداعمة لتحقيق المملكة عدداً من المراتب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ أبرزها وصولها للمرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في إجمالي النطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات، والـ14 عالمياً في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل، بالإضافة إلى تصنيف المملكة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن الدول الأعلى نضجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
04:55 PM

"هيئة الاتصالات" تنال شهادة الالتزام من المؤسسة الأوروبية للجودة

كأول منظم للاتصالات وتقنية المعلومات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شهادة الالتزام بالتميز المؤسسي "C2E" من المستوى الثاني؛ وذلك وفقاً لتقرير المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة "EFQM"، كأول منظم للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.

وكشفت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" أن الهيئة قد حصلت على هذه الشهادة نظير وفائها بعدد من المعايير الاستراتيجية على صعيد رفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعين الخاص والعام؛ لضمان تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وإطلاقها مبادراتٍ نوعيةٍ أسهمت في دعم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وفي تحقيق الاستدامة على صعيد تحسين إجراءات الأعمال وحوكمتها، وتمكين العمل المؤسسي بما يحقق مستهدفات التحول الرقمي.

وقال مدير عام التخطيط الاستراتيجي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس نايف بن عبدالحكيم ششة: الهيئة تسعى دائماً إلى تحديث معايير الحوكمة في تعاملاتها الداخلية والخارجية كافة، بالتوائم مع الممارسات الدولية.

وأضاف: الهيئة دأبت على تفعيل التكامل مع الأطراف المعنية كافة؛ سعياً في تمكين التحول الرقمي وهو ما سجلت المؤشرات العالمية تقدم المملكة فيه.

يذكر أن تقرير المنظمة الدولية أوضح أن التزام الهيئة بممارسات التميز المؤسسي وحصولها على الشهادة بالمستوى الأول والثاني لعامين على التوالي يعد أحد العوامل الداعمة لتحقيق المملكة عدداً من المراتب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ أبرزها وصولها للمرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في إجمالي النطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات، والـ14 عالمياً في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل، بالإضافة إلى تصنيف المملكة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن الدول الأعلى نضجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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