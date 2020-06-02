حصة بنت سلمان رئيساً فخرياً لجمعية المسؤولية المجتمعية السعودية

الجمعية الأولى المتخصصة في تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة

وافقت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية، وهي الجمعية الأولى المتخصصة في تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة "الحكومية، الخاصة، وغير الربحية".

ورفع أ. سعود بن حسين السبيعي، رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره، للأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، على تشريفها منصب الرئاسة الفخرية للجمعية، وقال: إن هذه الموافقة الكريمة، استمرار لدورها في دعم مجالات العمل الخيري، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعبّر عن إحساسها بأهمية دفع عجلة العمل الاجتماعي، والمضي قدماً بالقطاع غير الربحي نحو تطلعات الحكومة الرشيدة، التي تضمنتها الرؤية الوطنية للمملكة 2030 خاصة ما يتعلق بجوانب المسؤولية المجتمعية التي أصبحت اليوم عنصراً داعماً وأساساً في التنمية الوطنية وتعزيز الروح الوطنية في المؤسسات والأفراد على السواء.

ونوّه السبيعي؛ بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تبنت مبادرات بناءة، ونشاطات متنوعة لتفعيل وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يحقق التنمية المستدامة في المملكة العربية، من خلال هذه الجمعية المباركة.

يُذكر أن الجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية، تم تأسيسها في شعبان 1440 هـ، وتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية بالمملكة.