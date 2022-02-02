"حسام بن سعود" يناقش مشاريع جامعة الباحة وخططها المستقبلية

أكد ضرورة وضع خطة زمنية لمتابعة كل مشروع

ترأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي- اجتماع مناقشة أعمال مشاريع جامعة الباحة وخططها المستقبلية، بحضور رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعدد من منسوبي الجامعة.

واطلع أمير الباحة، خلال الاجتماع على مشاريع الجامعة التي تعمل تحت التنفيذ وفق نُظم متابعة ومراقبة غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة والمشاريع المتعثرة والحلول العاجلة لها.

كما تطرّق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع مناقشة الاحتياج للمشروعات المقدمة للجامعة في جميع المحافظات، وناقش مشاريع الجامعة (المتأخرة والمتعثرة) والإجراءات المتخذة عليها والحلول السريعة للاستفادة من هذه المشاريع وضمان دخولها حيز التنفيذ للاستفادة منها، مع تأكيده على ضرورة وضع خطة زمنية لكل مشروع.

من جهته أعرب الدكتور الحسين عن شكره لأمير المنطقة على اهتمامه وحرصه الدائم، لجميع ما يهم الجامعة من خدمات موجهة للمنطقة ومحافظاتها.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن مخرجات (غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة) التي دشنها أمير منطقة الباحة؛ بهدف الاطلاع ومتابعة حالة جميع مشاريع المنطقة.