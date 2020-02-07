"الأرصاد" هطول أمطار رعدية على الباحة

الدفاع المدني يدعو إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات والحجرة والمندق غامد الزناد وقلوة وبلجرشي والمراكز التابعة لها.

وجدد الدفاع المدني بالباحة التنبيه للمواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.