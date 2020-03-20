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"آل الشيخ" يحذِّر من إثارة جماعة الإخوان الفتنة والتشكيك بالعلماء

ذكَّر بأساليبهم وبما صدر عنهم في أزمة الخليج

حذَّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وما قد يبدونه من تظاهر بالغيرة على تعليق الصلاة في المساجد، بالتشكيك بالعلماء، وما يصدر عنهم من فتاوى ونصائح، مشبهًا أساليبهم بمواقفهم المخزية في أزمة الخليج.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في "تويتر"، جاء فيها: "احذروا من الإخوانيين؛ فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر عنهم من فتاوى ونصائح".

وأضاف: "وما أشبه اليوم بالبارحة؛ فما يقومون به يذكِّرنا بمواقفهم في أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع، ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية".

مما يُذكر أن حساب وزير الشؤون الإسلامية في منصة "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 112 ألف متابع، دأب على فضح مخططات الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المصنفة في قائمة الإرهاب الدولي، والتحذير من أساليبهم الخبيثة في الاصطياد بالمياه العكرة، إلى جانب ما يقوم به معاليه من نشر للتغريدات التي تدعو إلى اللحمة الوطنية، والالتفاف حول ولاة الأمر، والمحافظة على القيم النزيهة، والدعوة للوسطية والاعتدال.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جماعة الإخوان الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يحذِّر من إثارة جماعة الإخوان الفتنة والتشكيك بالعلماء
سبق

حذَّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وما قد يبدونه من تظاهر بالغيرة على تعليق الصلاة في المساجد، بالتشكيك بالعلماء، وما يصدر عنهم من فتاوى ونصائح، مشبهًا أساليبهم بمواقفهم المخزية في أزمة الخليج.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في "تويتر"، جاء فيها: "احذروا من الإخوانيين؛ فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر عنهم من فتاوى ونصائح".

وأضاف: "وما أشبه اليوم بالبارحة؛ فما يقومون به يذكِّرنا بمواقفهم في أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع، ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية".

مما يُذكر أن حساب وزير الشؤون الإسلامية في منصة "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 112 ألف متابع، دأب على فضح مخططات الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المصنفة في قائمة الإرهاب الدولي، والتحذير من أساليبهم الخبيثة في الاصطياد بالمياه العكرة، إلى جانب ما يقوم به معاليه من نشر للتغريدات التي تدعو إلى اللحمة الوطنية، والالتفاف حول ولاة الأمر، والمحافظة على القيم النزيهة، والدعوة للوسطية والاعتدال.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
11:25 PM

"آل الشيخ" يحذِّر من إثارة جماعة الإخوان الفتنة والتشكيك بالعلماء

ذكَّر بأساليبهم وبما صدر عنهم في أزمة الخليج

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
21
6,949

حذَّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وما قد يبدونه من تظاهر بالغيرة على تعليق الصلاة في المساجد، بالتشكيك بالعلماء، وما يصدر عنهم من فتاوى ونصائح، مشبهًا أساليبهم بمواقفهم المخزية في أزمة الخليج.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في "تويتر"، جاء فيها: "احذروا من الإخوانيين؛ فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر عنهم من فتاوى ونصائح".

وأضاف: "وما أشبه اليوم بالبارحة؛ فما يقومون به يذكِّرنا بمواقفهم في أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع، ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية".

مما يُذكر أن حساب وزير الشؤون الإسلامية في منصة "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 112 ألف متابع، دأب على فضح مخططات الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المصنفة في قائمة الإرهاب الدولي، والتحذير من أساليبهم الخبيثة في الاصطياد بالمياه العكرة، إلى جانب ما يقوم به معاليه من نشر للتغريدات التي تدعو إلى اللحمة الوطنية، والالتفاف حول ولاة الأمر، والمحافظة على القيم النزيهة، والدعوة للوسطية والاعتدال.

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